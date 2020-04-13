Чемпионат Англии по футболу может быть доигран на «Уэмбли»

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Газета отмечает, что отличное состояние газона, особенно на «Уэмбли», который готовился принять несколько матчей чемпионата Европы, позволят проводить ежедневно по несколько матчей, скорее всего, без зрителей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что полезно знать Если сидишь дома

Все игры будут транслироваться в прямом эфире. Проведение матчей на этих аренах позволит минимизировать передвижение по стране футболистов, официальных лиц и представителей СМИ.

По словам председателя Ассоциации европейских клубов Ларс-Кристера Олссона, желательно, чтобы сезон Английской премьер-лиги возобновился к сентябрю с учетом проведения летом 2021 года чемпионата Европы. Ключом к возобновлению европейских чемпионатов, как подчеркивает издание, станет возможность тестирования на коронавирус игроков, официальных лиц, сотрудников и средств массовой информации, участвующих в матчах. В Германии некоторые команды проверяют своих игроков каждые два-три дня.

Как рассказал исполнительный директор одного из клубов Английской премьер-лиги, в наличии у команды несколько тест-пакетов, поэтому они ограничиваются тестированием лишь тех игроков, у которых есть симптомы заболевания.