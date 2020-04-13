Чемпионат Англии по футболу может быть доигран на «Уэмбли»
ТАСС, 13 апреля. Футбольная ассоциация Англии (FA) назвала лондонскую арену «Уэмбли», а также стадион в Национальном футбольном центре FA в
ТАСС, 13 апреля. Футбольная ассоциация Англии (FA) назвала лондонскую арену «Уэмбли», а также стадион в Национальном футбольном центре FA в
Газета отмечает, что отличное состояние газона, особенно на «Уэмбли», который готовился принять несколько матчей чемпионата Европы, позволят проводить ежедневно по несколько матчей, скорее всего, без зрителей.
Все игры будут транслироваться в прямом эфире. Проведение матчей на этих аренах позволит минимизировать передвижение по стране футболистов, официальных лиц и представителей СМИ.
По словам председателя Ассоциации европейских клубов
Как рассказал исполнительный директор одного из клубов Английской
Великобритания стала пятой в мире страной, где число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, по данным Минздрава королевства, превысило 10 тысяч.