Федор Смолов оказал материальную поддержку станции скорой помощи в Москве

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Благодаря футболисту были приобретены маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы для лечения больных, инфицированных коронавирусом.

Смолов 5 апреля вернулся в Россию, нарушив самоизоляцию во время введенного в Испании режима повышенной готовности. По сообщениям СМИ, 30-летний форвард может заплатить штраф. Сам Смолов заявил, что уведомил клуб о своих действиях.