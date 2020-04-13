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13:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Я — профессионал». Лучший тренер КПЛ-2019 — о коронавирусе и возможном уходе из «Кайсара»

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов в интервью Gong.bg не исключил свое возвращение в Болгарию, а также рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса. В прошлом сезоне кызылординский клуб под его руководством завоевал Кубок Казахстана, тем самым получив право выступить в квалификации Лиги Европы-2020/21 со второго раунда.

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— Какова ситуация в Казахстане из-за коронавируса, есть ли шанс снова начать чемпионат?

— Ну, эта тема в настоящее время не обсуждается. Я надеюсь, что эта пандемия будет преодолена как можно скорее. Здоровье человека имеет первостепенное значение на данный момент.

Хотелось бы, чтобы все европейские чемпионаты были завершены — в сокращенной или какой-нибудь другой форме, так как каждый чемпионат проводится по-разному. Например, чемпионат Казахстана начинается весной и заканчивается осенью, а в Болгарии все наоборот. Из-за этого в Казахстане все может быть немного лучше распределено.

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— Как вы думаете, этот вынужденный перерыв повлияет на футбольный мир в целом?

— Это плохо, конечно. Поскольку это влияет не только на психику футболистов, тренеров и болельщиков, но также имеет экономические последствия. Это один бизнес, на который все полагаются. Мы не только ограничены, но практически не способны следовать своей профессии.

— Вы допускаете возможность в ближайшее время вернуться в Болгарию и возглавить один из местных клубов?

— Я профессионал. К сожалению, в футболе мы, тренеры, живем от недели к неделе или большего всего от матча к матчу. Все зависит от наших успехов, побед или поражений, поэтому я могу пойти куда угодно в любой момент. Это все о предложениях, интересе и разговорах. Я — профессионал, соответственно, профессионально смотрю на свою профессию и свое развитие как личности.

Везде, где получаю предложение, я очень хорошо продумываю его и предпринимаю необходимые шаги, чтобы сделать то, что считаю правильным. Все возможно, вы видите изменения, которые происходят в некоторых командах и клубах, поэтому мы никогда не можем строить конкретные планы.

Отметим, что 63-летнего Младенов признали лучшим тренером КПЛ-2019. «Кайсар» возглавляет с 2017 года. В КПЛ также работал с «Атырау» в 2016-м. Прежде тренировал клубы из родной Болгарии, Египта, Саудовской Аравии, Греции и Португалии, а также молодежную и национальную сборные Болгарии.

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