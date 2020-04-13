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14:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лэмпард: «Челси» может конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда может навязать борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», но сперва ему нужно завершить работу над составом.

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Источник: Reuters

«Челси» после 29 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 48 очков. «Синие» уступают лидеру турнира «Ливерпулю» 34 балла, а идущему вторым «Манчестер Сити» — девять.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не хочу торопить события, потому что понятно, чего добились “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”. Было бы глупо предполагать, что мы сможем быстро сократить этот разрыв, потому что эти клубы проделали огромную работу в плане приглашения топ-игроков и отличных тренеров», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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«Мы должны быть частью этого процесса. Нужно делать это по-своему, не нужно пытаться копировать. В составе “Челси” есть опытные игроки, которые способны помочь молодежи, но мы знаем, что некоторые позиции в команде… Какие-то из них мы уже усилили, но нам еще есть над чем работать», — добавил тренер.

Премьер-лига была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса до начала мая, однако возобновление соревнований зависит от дальнейшей ситуации с распространением болезни.

«В связи с текущей ситуацией стало очень трудно что-то планировать. Но, входя в этот перерыв, я чувствовал, что мы двигались в правильном направлении. При постоянном прогрессе и работе на тренировках, а также с потенциальным привлечением игроков, которые могут помочь нам отыграть разрыв, у меня есть уверенность, что мы можем бросить вызов», — сказал Лэмпард.

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