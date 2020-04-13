Лэмпард: «Челси» может конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Источник: Reuters

«Челси» после 29 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 48 очков. «Синие» уступают лидеру турнира «Ливерпулю» 34 балла, а идущему вторым «Манчестер Сити» — девять.

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«Я не хочу торопить события, потому что понятно, чего добились “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”. Было бы глупо предполагать, что мы сможем быстро сократить этот разрыв, потому что эти клубы проделали огромную работу в плане приглашения топ-игроков и отличных тренеров», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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«Мы должны быть частью этого процесса. Нужно делать это по-своему, не нужно пытаться копировать. В составе “Челси” есть опытные игроки, которые способны помочь молодежи, но мы знаем, что некоторые позиции в команде… Какие-то из них мы уже усилили, но нам еще есть над чем работать», — добавил тренер.

Премьер-лига была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса до начала мая, однако возобновление соревнований зависит от дальнейшей ситуации с распространением болезни.