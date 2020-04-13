Вернется в Казахстан? Курбан Бердыев начал поиски новой команды

Источник: РИА "Новости"

Специалист самостоятельно ищет варианты. В последние полгода Бердыев проводил в Москве и Санкт-Петербурге встречи по поводу возможных клубов и членов его штаба — он готов сотрудничать с молодыми тренерами.

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67-летний Бердыев сейчас проживает в Казани. Он хотел стать руководителем академии «Рубина», которая появилась по его инициативе, но не получил эту должность.

Ранее Бердыев мог возглавить «Сочи», за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, однако клуб решил пригласить Владимира Федотова из «Оренбурга».

С 2001 по 2013 год и с 2017-го по 2019-й Бердыев возглавлял «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России.

С 2014 по 2017 год он работал в «Ростове», завоевавшем при нем серебряные медали РПЛ.