Дидье Дрогба предоставил госпиталь для диагностики COVID-19
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший футболист лондонского «Челси» Дидье Дрогба предоставил госпиталь своего фонда для диагностики коронавируса в Кот-д’Ивуаре, сообщает издание L’Equipe.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший футболист лондонского «Челси» Дидье Дрогба предоставил госпиталь своего фонда для диагностики коронавируса в Кот-д’Ивуаре, сообщает издание L’Equipe.
Больница, которая носит имя
«Мы благодарим Дрогба за это пожертвование, которое можно расценивать как акт патриотизма», — прокомментировали поступок форварда в мэрии Абиджана.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Кот-д’Ивуаре зафиксировано 533 случая заражения коронавирусом, четыре человека скончались.