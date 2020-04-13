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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дидье Дрогба предоставил госпиталь для диагностики COVID-19

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший футболист лондонского «Челси» Дидье Дрогба предоставил госпиталь своего фонда для диагностики коронавируса в Кот-д’Ивуаре, сообщает издание L’Equipe.

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Источник: AP 2020

Больница, которая носит имя экс-футболиста и тренера Лорана Поку, расположена в городе Абиджан.

«Мы благодарим Дрогба за это пожертвование, которое можно расценивать как акт патриотизма», — прокомментировали поступок форварда в мэрии Абиджана.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Кот-д’Ивуаре зафиксировано 533 случая заражения коронавирусом, четыре человека скончались.

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