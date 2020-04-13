Дидье Дрогба предоставил госпиталь для диагностики COVID-19

Источник: AP 2020

Больница, которая носит имя экс-футболиста и тренера Лорана Поку, расположена в городе Абиджан.

«Мы благодарим Дрогба за это пожертвование, которое можно расценивать как акт патриотизма», — прокомментировали поступок форварда в мэрии Абиджана.