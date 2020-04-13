Иэн Райт: В «Арсенале» мы делали витаминные инъекции прямо в руку. Венгер был далеко впереди

— В очках и пиджаке он выглядел как профессор, как учитель. Он объяснял нам, что делать: менять диету, режим тренировок, больше отдыхать, больше пить воду, тщательнее пережевывать пищу, — цитирует Daily Mirror Райта. — Мы делали витаминные инъекции прямо в руку, в этом ничего подозрительного. Это базовые вещи, которые сегодня знают все: витамин C, B12, омега-3. Он был далеко впереди в свое время.