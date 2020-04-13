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18:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Иэн Райт: В «Арсенале» мы делали витаминные инъекции прямо в руку. Венгер был далеко впереди

Бывший нападающий «Арсенала» Иэн Райт в эфире на радиостанци рассказал, лондонский клуб выходил на пик формы в девяностые.

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Источник: Спорт-Экспресс

По мнению ветерана, главный тренер Арсен Венгер существенно опередил время в системе подготовки.

— В очках и пиджаке он выглядел как профессор, как учитель. Он объяснял нам, что делать: менять диету, режим тренировок, больше отдыхать, больше пить воду, тщательнее пережевывать пищу, — цитирует Daily Mirror Райта. — Мы делали витаминные инъекции прямо в руку, в этом ничего подозрительного. Это базовые вещи, которые сегодня знают все: витамин C, B12, омега-3. Он был далеко впереди в свое время.

— Я смотрел на вашу команду и думал: почему вы настолько в хорошей форме, настолько сильны? — добавил ведущий радиоэфира, экс-капитан «Ньюкасла» Алан Ширер. — Теперь «Ньюкаслу» отдадут Кубок Англии-1998, потому что «Арсенал» принимал допинг.

— Только так и можно получить награду, — ответил Райт.

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