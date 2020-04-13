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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько туров лишится КПЛ в случае возобновления матчей в июне

В казахстанской премьер-лиге в случае возобновления матчей в июне, как это может потребовать УЕФА, будет пропущено 13 туров, сообщает корреспондент Vesti.kz. Союз европейских футбольных ассоциации намерен завершить сезон 2019/20 в августе.

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Как предполагает британское издание Mirror, УЕФА потребует возобновить национальные турниры в середине первого месяца лета для того, чтобы в августе доиграть сезон и провести решающие стадии еврокубков.

Если основываться на этой информации, не брать в расчет то, что этот пункт предусмотрен для чемпионатов, проходящих по системе «осень-весна», и спроецировать ситуацию на КПЛ, то к середине июня в должен быть сыгран 15-й тур (14 июня). То есть к этой дате клубы пропустят 13 туров и пять резервных дней.

Тем временем в Профессиональной футбольной лиге Казахстана выступили с заявлением в связи с продлением чрезвычайного положения в стране. Проведение матчей КПЛ, Кубка РК, первой и второй лиг перенесено на неопределенный срок.

Изначально футбол в Казахстане был приостановлен до 15 апреля. Накануне режим ЧП в республике из-за пандемии коронавируса продлили до 30 апреля.

После двух туров в КПЛ лидирует «Астана», у которой семь очков. По шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».

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