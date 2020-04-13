Сколько туров лишится КПЛ в случае возобновления матчей в июне

Как предполагает британское издание Mirror, УЕФА потребует возобновить национальные турниры в середине первого месяца лета для того, чтобы в августе доиграть сезон и провести решающие стадии еврокубков.

Если основываться на этой информации, не брать в расчет то, что этот пункт предусмотрен для чемпионатов, проходящих по системе «осень-весна», и спроецировать ситуацию на КПЛ, то к середине июня в должен быть сыгран 15-й тур (14 июня). То есть к этой дате клубы пропустят 13 туров и пять резервных дней.

Тем временем в Профессиональной футбольной лиге Казахстана выступили с заявлением в связи с продлением чрезвычайного положения в стране. Проведение матчей КПЛ, Кубка РК, первой и второй лиг перенесено на неопределенный срок.

Изначально футбол в Казахстане был приостановлен до 15 апреля. Накануне режим ЧП в республике из-за пандемии коронавируса продлили до 30 апреля.