Сколько туров лишится КПЛ в случае возобновления матчей в июне
В казахстанской
В казахстанской
Как предполагает британское издание Mirror, УЕФА потребует возобновить национальные турниры в середине первого месяца лета для того, чтобы в августе доиграть сезон и провести решающие стадии еврокубков.
Если основываться на этой информации, не брать в расчет то, что этот пункт предусмотрен для чемпионатов, проходящих по системе «осень-весна», и спроецировать ситуацию на КПЛ, то к середине июня в должен быть сыгран 15-й тур (14 июня). То есть к этой дате клубы пропустят 13 туров и пять резервных дней.
Тем временем в Профессиональной футбольной лиге Казахстана выступили с заявлением в связи с продлением чрезвычайного положения в стране. Проведение матчей КПЛ, Кубка РК, первой и второй лиг перенесено на неопределенный срок.
Изначально футбол в Казахстане был приостановлен до 15 апреля. Накануне режим ЧП в республике
После двух туров в КПЛ лидирует «Астана», у которой семь очков. По шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».