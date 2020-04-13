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20:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в приобретении футболиста Хакими

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Защитник испанского футбольного клуба «Реал» Ашраф Хакими может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Evening Standard.

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Источник: AFP 2020

Согласно источнику, в услугах 21-летнего марокканца, который является воспитанником мадридского клуба, заинтересованы лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». На протяжении последних двух сезонов Хакими выступает на правах аренды за немецкую «Боруссию», в текущем сезоне защитник отметился семью голами и 10 голевыми передачами в 37 матчах за клуб. Сам футболист пока не вел переговоры с представителями «Реала», в который он вернется по окончании сезона.

В основной команде «Реала» Хакими дебютировал в 2017 году, всего за клуб он провел 17 матчей, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу. С «Реалом» он стал победителем Суперкубка Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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