Футболисты «Славии» и «Руха» сыграли вничью в 4-м туре чемпионата Беларуси

На протяжении всей встречи в Мозыре обе команды играли на высоких скоростях, много атаковали, но никому так и не удалось добиться успеха.
Результаты остальных поединков 4-го тура: «Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Минск» — БАТЭ (Борисов) — 0:3, «Смолевичи» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0.
Положение команд после четырех туров: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, БАТЭ, «Ислочь», «Городея», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Динамо» (Минск) — 3, «Смолевичи» — 2, «Белшина» — 1.
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.
В следующем туре встречаются:
16 апреля: «Динамо» (Минск) — «Неман», «Энергетик-БГУ» — «Городея».
17 апреля: «Белшина» — «Смолевичи», «Шахтер» — «Слуцк».
18 апреля: «Рух» — «Минск», «Ислочь» — «Славия», «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ».