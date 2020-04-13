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20:40 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Славии» и «Руха» сыграли вничью в 4-м туре чемпионата Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и брестского «Руха» сыграли вничью (0:0) в заключительном поединке 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На протяжении всей встречи в Мозыре обе команды играли на высоких скоростях, много атаковали, но никому так и не удалось добиться успеха.

Результаты остальных поединков 4-го тура: «Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Минск» — БАТЭ (Борисов) — 0:3, «Смолевичи» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0.

Положение команд после четырех туров: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, БАТЭ, «Ислочь», «Городея», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Динамо» (Минск) — 3, «Смолевичи» — 2, «Белшина» — 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.

В следующем туре встречаются:

16 апреля: «Динамо» (Минск) — «Неман», «Энергетик-БГУ» — «Городея».

17 апреля: «Белшина» — «Смолевичи», «Шахтер» — «Слуцк».

18 апреля: «Рух» — «Минск», «Ислочь» — «Славия», «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ».

Славия М
0:0
Первый тайм: 0:0
Рух
Футбол, Беларусь, 4-й тур13.04.2020, 17:30 (МСК UTC+3)Юность
Главные тренеры
Михаил МартыновичАлександр Седнев
Составы команд
16Михаил Барановский
1Александр Нечаев
5Егор Потапов
3Артем Рахманов
6Юрий Пантя
5Алвес де Жезус Виллиам
31Игорь Тымонюк
24Виталий Гайдучик
60′
18Владислав Жук
14Владислав Васильев
82′
99Глеб Шевченко
19Денис Гречихо
34′
7Франсис Нар
20Артем Концевой
28Никита Мельников
77Абдулайе Диалло
50′62′
9Александр Котляров
77′
59Илья Колпачук
72′
14Илья Василевич
31Максим Чиж
20Андрей Чухлей
90′
8Чиди Осучукву
20′
98Валерий Сенько
26Сергей Тихоновский
42′
88Александр Раевский
67′
22Георгий Андроник
78′
13Игорь Костров
34Артем Петренко
Статистика
0Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)9
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
6Фолы28
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяПавел Коронец(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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