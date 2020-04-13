СМИ: «Реал» поборется с «Барселоной» за футболиста «Арсенала» Обамеянга

Источник: Reuters

По информации источника, мадридский клуб рассматривает 30-летнего габонца в качестве замены ушедшему летом 2018 года в итальянский «Ювентус» португальцу Криштиану Роналду. Также на Обамеянга претендует лидер чемпионата Испании «Барселона» (сезон прерван из-за коронавируса).

В сезоне-2019/20 Обамеянг провел 32 матча за лондонский клуб, забив 20 мячей и отдав одну голевую передачу во всех турнирах. В прошлом сезоне он забил 22 мяча в чемпионате Англии и вместе с нападающими «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом и Садио Мане разделил звание лучшего бомбардира сезона.