Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Славия М
Рух
00
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
03
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Динамо Брс
Ислочь
31
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
21:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» поборется с «Барселоной» за футболиста «Арсенала» Обамеянга

ТАСС, 13 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» заинтересован в трансфере габонского нападающего английского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британское издание The Sun.

Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, мадридский клуб рассматривает 30-летнего габонца в качестве замены ушедшему летом 2018 года в итальянский «Ювентус» португальцу Криштиану Роналду. Также на Обамеянга претендует лидер чемпионата Испании «Барселона» (сезон прерван из-за коронавируса).

Читайте также
«Реал» может вернуться к тренировкам, несмотря на режим ЧС

В сезоне-2019/20 Обамеянг провел 32 матча за лондонский клуб, забив 20 мячей и отдав одну голевую передачу во всех турнирах. В прошлом сезоне он забил 22 мяча в чемпионате Англии и вместе с нападающими «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом и Садио Мане разделил звание лучшего бомбардира сезона.

Обамеянг перешел в «Арсенал» зимой 2018 года из немецкой «Боруссии» (Дортмунд), по информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила около €63 млн. В составе немецкого клуба габонец также становился лучшим бомбардиром национального чемпионата. До этого он представлял итальянский «Милан» и французский «Сент-Этьен», а также выступал на правах аренды в чемпионате Франции за «Дижон», «Лилль» и «Монако».

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 13 апреля
Новая реальность АПЛ: четыре матча в день на пустом «Уэмбли»?
СМИ: УЕФА и ЕСА договорились о дате возобновления еврокубков
Футболист «Зенита» может продолжить карьеру в Европе или MLS
Тихонов прокомментировал изменения в штабе биатлонной сборной РФ
Ричард Паунд считает, что коронавирус может повлиять на ОИ-2022
«Арсенал» и «Челси» заинтересованы в приобретении игрока «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь