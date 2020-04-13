СМИ: «Реал» поборется с «Барселоной» за футболиста «Арсенала» Обамеянга
ТАСС, 13 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» заинтересован в трансфере габонского нападающего английского «Арсенала»
ТАСС, 13 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» заинтересован в трансфере габонского нападающего английского «Арсенала»
По информации источника, мадридский клуб рассматривает 30-летнего габонца в качестве замены ушедшему летом 2018 года в итальянский «Ювентус» португальцу Криштиану Роналду. Также на Обамеянга претендует лидер чемпионата Испании «Барселона» (сезон прерван
В сезоне-2019/20 Обамеянг провел 32 матча за лондонский клуб, забив 20 мячей и отдав одну голевую передачу во всех турнирах. В прошлом сезоне он забил 22 мяча в чемпионате Англии и вместе с нападающими «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом и Садио Мане разделил звание лучшего бомбардира сезона.
Обамеянг перешел в «Арсенал» зимой 2018 года из немецкой «Боруссии» (Дортмунд), по информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила около €63 млн. В составе немецкого клуба габонец также становился лучшим бомбардиром национального чемпионата. До этого он представлял итальянский «Милан» и французский «Сент-Этьен», а также выступал на правах аренды в чемпионате Франции за «Дижон», «Лилль» и «Монако».