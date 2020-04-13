Новая реальность АПЛ: четыре матча в день на пустом «Уэмбли»?

У премьер-лиги есть семь вариантов развития событий:

1. Признать сезон недействительным. «Ливерпуль» не станет чемпионом, никто не вылетит.

2. Признать текущую таблицу окончательной. «Ливерпуль» — чемпион, «Норвич», «Астон Вилла» и «Борнмут» вылетят, а вместо них поднимутся наверх три лучшие команды чемпионшипа.

3. Завершить сезон при пустых трибунах на своих стадионах.

4. Собрать все команды в одном месте и завершить сезон там.

5. Провести все оставшиеся матчи за рубежом. Варианты — Китай и Катар.

6. Постоянно продлевать паузу до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется.

7. Установить 30 июня конечной датой окончания сезона. В этот день у многих футболистов истекут контракты, а, к примеру, «Ливерпуль» завершит отношения с New Balance и переоденется в Nike.

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У каждого варианта есть очевидные минусы, так что Футбольной ассоциации придется выбирать меньшее из зол. И, если верить публикациям британских СМИ, среди лидеров номер четыре.

В понедельник сразу несколько изданий опубликовали любопытные инсайды. Телеканал ESPN сообщил, что клубы второй, третьей и четвертой по силе лиг могут возобновить сезон 6 июня. Эту же дату будут обсуждать в пятницу представители всех клубов премьер-лиги во время обширной видеоконференции. А обозреватель The Telegraph Джейсон Берт пишет, что сезон может быть доигран за пять недель — 35 дней, по два матча в неделю, но при пустых трибунах. Журналист предполагает, что зрителей на стадионах не будет до поздней осени.

А самую интересную новость опубликовала газета The Times. По ее информации, Футбольная ассоциация для завершения сезона предложила клубам «Уэмбли» и свою базу «Сент-Джордж Парк» в Бертоне.

Премьер-лига уже почти смирилась с тем, что завершающую часть сезона клубы проведут при пустых трибунах. Но обязательно проведут — ТВ-контракт слишком пухлый, чтобы его игнорировать. «В июне и июле матчи можно будет увидеть только по телевизору, — цитирует газета свой источник. — Если командам понадобится сыграть четыре матча за день на “Уэмбли”, значит, так и будет».

Но почему именно «Уэмбли» и «Сент-Джордж Парк»? Смысл в сокращении перемещений между городами. Лондонский стадион находится на юге Англии, а база национальной команды — в центре. Зрителей не будет, так что и статус домашних и гостевых игр станет условным. Почему бы не сократить и число стадионов? При этом на «Уэмбли» как раз недавно постелили новый газон специально к Евро-2020, так что он должен выдержать нагрузки.

Речь не идет о том, чтобы все клубы играли исключительно на этих стадионах. Хотя база у англичан огромная: 13 футбольных полей, пять из них с освещением. При ней — отель на 228 номеров, так что в нем могут поместиться до десяти команд. Но этот вариант — на случай полного апокалипсиса. Футбольная ассоциация пока не считает нужным устраивать пионерский лагерь.

Со зрителями все ясно: наивно ожидать, что в этом сезоне мы увидим матчи при полных трибунах. Но телезрителей тоже нужно обеспечить продуктом. И если трансляции на «Уэмбли» точно будут качественными, то по базе сборной Англии есть вопросы — она не предназначена для телетрансляций. The Times пишет, что «Сент-Джордж Парк» тоже может быть использован под матчи премьер-лиги, но технически это вообразить сложно. В крайнем случае картинка будет такой же, как на предсезонных товарищеских матчах — разве такой продукт стоит 4,5 миллиарда фунтов за три сезона? Представьте, как после такой игры «Ливерпуль» празднует чемпионство и поднимает кубок над головой. Сюр.