Новая реальность АПЛ: четыре матча в день на пустом «Уэмбли»?
Английская
Английская
У
1. Признать сезон недействительным. «Ливерпуль» не станет чемпионом, никто не вылетит.
2. Признать текущую таблицу окончательной. «Ливерпуль» — чемпион, «Норвич», «Астон Вилла» и «Борнмут» вылетят, а вместо них поднимутся наверх три лучшие команды чемпионшипа.
3. Завершить сезон при пустых трибунах на своих стадионах.
4. Собрать все команды в одном месте и завершить сезон там.
5. Провести все оставшиеся матчи за рубежом. Варианты — Китай и Катар.
6. Постоянно продлевать паузу до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется.
7. Установить 30 июня конечной датой окончания сезона. В этот день у многих футболистов истекут контракты, а, к примеру, «Ливерпуль» завершит отношения с New Balance и переоденется в Nike.
У каждого варианта есть очевидные минусы, так что Футбольной ассоциации придется выбирать меньшее из зол. И, если верить публикациям британских СМИ, среди лидеров номер четыре.
В понедельник сразу несколько изданий опубликовали любопытные инсайды. Телеканал ESPN сообщил, что клубы второй, третьей и четвертой по силе лиг могут возобновить сезон 6 июня. Эту же дату будут обсуждать в пятницу представители всех клубов
А самую интересную новость опубликовала газета The Times. По ее информации, Футбольная ассоциация для завершения сезона предложила клубам «Уэмбли» и свою базу «Сент-Джордж Парк» в Бертоне.
Но почему именно «Уэмбли» и «Сент-Джордж Парк»? Смысл в сокращении перемещений между городами. Лондонский стадион находится на юге Англии, а база национальной команды — в центре. Зрителей не будет, так что и статус домашних и гостевых игр станет условным. Почему бы не сократить и число стадионов? При этом на «Уэмбли» как раз недавно постелили новый газон специально к Евро-2020, так что он должен выдержать нагрузки.
Речь не идет о том, чтобы все клубы играли исключительно на этих стадионах. Хотя база у англичан огромная: 13 футбольных полей, пять из них с освещением. При ней — отель на 228 номеров, так что в нем могут поместиться до десяти команд. Но этот вариант — на случай полного апокалипсиса. Футбольная ассоциация пока не считает нужным устраивать пионерский лагерь.
Со зрителями все ясно: наивно ожидать, что в этом сезоне мы увидим матчи при полных трибунах. Но телезрителей тоже нужно обеспечить продуктом. И если трансляции на «Уэмбли» точно будут качественными, то по базе сборной Англии есть вопросы — она не предназначена для телетрансляций. The Times пишет, что «Сент-Джордж Парк» тоже может быть использован под матчи
Но это новая реальность, в которой Англии, да и всем нам, предстоит жить ближайшее время. Оценка рисков, разработка вариантов — и кастрированный футбол, как неизбежный итог.