«Барселона» подаст в суд на своего бывшего вице-президента из-за обвинений в коррупции

— Думаю, кто-то воровал из клубной кассы, — сказал ранее Русо. — Компании заплатили один миллион евро за работу, тогда как рыночная цена 100 тысяч евро. Кто это делал? Точно кто-то из руководства клуба. Не знаю, кто именно, но подозреваемые есть.

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На заявление Русо отреагировала «Барселона», которая сообщила на официальном сайте, что клуб категорически отрицает любые действия, которые можно определить как коррупционные. Как сообщает Cadena Cope, «Барса» подаст в суд на Русо, желая защитить честь и достоинство «Барселоны», а также работников клуба.