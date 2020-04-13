«Барселона» подаст в суд на своего бывшего вице-президента из-за обвинений в коррупции
«Барселона» подаст иск в суд на бывшего
«Барселона» подаст иск в суд на бывшего
— Думаю,
На заявление Русо отреагировала «Барселона», которая сообщила на официальном сайте, что клуб категорически отрицает любые действия, которые можно определить как коррупционные. Как сообщает Cadena Cope, «Барса» подаст в суд на Русо, желая защитить честь и достоинство «Барселоны», а также работников клуба.
— Слова Русо — абсолютная ложь, — заявил ранее представитель «Барсы» Жозеп Вивес. — Чтобы предъявлять такие обвинения, нужны доказательства, но их не будет, потому что наш клуб работает чисто. Ошибки возможны, но уголовное преступление — совсем другое дело. Никто ничего не забирает из клубной казны. Есть ошибки, но у нас нет никаких умышленных правонарушений. Никаких доказательств коррупции нет и быть не может.