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13 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» подаст в суд на своего бывшего вице-президента из-за обвинений в коррупции

«Барселона» подаст иск в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо. Об этом сообщают испанские СМИ.

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— Думаю, кто-то воровал из клубной кассы, — сказал ранее Русо. — Компании заплатили один миллион евро за работу, тогда как рыночная цена 100 тысяч евро. Кто это делал? Точно кто-то из руководства клуба. Не знаю, кто именно, но подозреваемые есть.

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На заявление Русо отреагировала «Барселона», которая сообщила на официальном сайте, что клуб категорически отрицает любые действия, которые можно определить как коррупционные. Как сообщает Cadena Cope, «Барса» подаст в суд на Русо, желая защитить честь и достоинство «Барселоны», а также работников клуба.

— Слова Русо — абсолютная ложь, — заявил ранее представитель «Барсы» Жозеп Вивес. — Чтобы предъявлять такие обвинения, нужны доказательства, но их не будет, потому что наш клуб работает чисто. Ошибки возможны, но уголовное преступление — совсем другое дело. Никто ничего не забирает из клубной казны. Есть ошибки, но у нас нет никаких умышленных правонарушений. Никаких доказательств коррупции нет и быть не может.

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20 февраля© Ньюстюб
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