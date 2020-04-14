В пустые ворота: как европейский футбол борется за выживание

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Европейский футбольный сезон впервые со Второй мировой войны остановлен на неопределенное время. Отменен даже чемпионат Европы, который впервые в истории должен был пройти по всему континенту. Только в Белоруссии продолжают играть — правда, при почти пустых трибунах. О дате возобновления внутренних и континентальных турниров пока не сообщается, но крайне маловероятно, что матчи регулярного сезона будут проводиться в течение ближайшего месяца. Между тем длительный перерыв может быть столь же болезненным для футбольной индустрии, сколько и остановка производств для экономики в целом. Речь идет не только об убытках в миллиарды евро, но и о банкротстве множества футбольных клубов, многие из которых еще недавно считались богатыми. Подробности — в материале «Известий».

На протяжении последних лет выручка футбольной Европы стабильно росла год от года, несмотря на любые кризисы и потрясения в мировой экономике. К 2019-у она достигла €22 млрд (для высших дивизионов), тогда как еще 20 лет назад она была вчетверо меньше. Режим карантина, приведший к прерыванию всех национальных чемпионатов и европейских кубковых турниров, неизбежно прервет этот поступательный рост.

По оценке аудиторов KPMG, общие убытки клубов из чемпионатов «большой пятерки» (Испания, Италия, Англия, Франция и Германия) уже составили €4 млрд, то есть около трети всех годовых доходов. Мало какие отрасли промышленности и сферы услуг на европейском континенте понесли большие потери.

Теперь в каждой стране думают, каким образом спасать свой футбол от возникшего форс-мажора, но как и в экономической политике в Европе в целом никакого общего подхода на горизонте пока нет.

Англия

У самой богатой лиги мира сезон не задался в принципе. Более чем 20-очковое лидерство «Ливерпуля» разрушило всю интригу уже к середине чемпионата, а несколько ведущих клубов (включая тот же «Ливерпуль») вылетели из еврокубков на сравнительно ранних стадиях. К марту же стало ясно, что все соревнования придется прервать из-за эпидемии.

Первоначально планировалось устроить перерыв до начала мая, после чего продолжить турнир до середины лета (благо, что Евро-2020 тоже отменено). Но в последнюю неделю стало очевидно, что первые прикидки были слишком оптимистичными и рассуждать о возобновлении сезона можно будет, только когда эпидемия пройдет пик.

Общие убытки, скорее всего, будут огромными. Daily Mail оценила их более чем в миллиард фунтов стерлингов (более $1,2 млрд), причем из-за изменения структуры распределения денег от телевидения в этом году самые тяжелые потери понесут топ-клубы. Так, «Манчестер Юнайтед» лишится 116 млн фунтов, а «Норвич» — только 19 млн.

На самом деле для клубов из нижней части турнирной таблицы убытки могут оказаться даже более болезненными. В конце концов лидеры имеют серьезные финансовые резервы, часто являются прибыльными, а кроме того, иногда подпитываются от своих хозяев-миллиардеров с очень глубокими карманами (как «Манчестер Сити» или «Челси»). Для аутсайдера, живущего от одной ТВ-выплаты до другой, это может стать смертным приговором.

Чтобы хоть как-то смягчить надвигающийся финансовый кризис, футбольные клубы по всему миру пошли на сокращение главной статьи расходов — зарплат игроков и тренеров. Где-то об этом удалось быстро договориться, но в Англии соответствующий план рухнул. Предложение снизить зарплаты на 30% на период кризиса натолкнулось на яростное сопротивление футболистов, которые согласны только на перенос выплат. В отдельных клубах ведутся переговоры о перечислении доли зарплат игроков на благотворительность, но пока и они далеки от завершения.

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Клубы, не достигнув согласия с игроками, вынуждены искать другие способы урезать расходы. В частности, некоторые (к примеру, «Ливерпуль») начали отправлять своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, что вызвало бурю гнева у общественности. Критики, в частности, указывали на то, что «Ливерпуль» только агентам платит 44 млн фунтов в год, тогда как пытается сэкономить на сравнительно низкооплачиваемых рядовых сотрудниках стадионов, клубных магазинов и других вспомогательных отраслей деятельности.

Но еще большие проблемы возникают у клубов низших профессиональных дивизионов. Вероятно, им потребуется прямая финансовая помощь от премьер-лиги или даже напрямую от государства. К примеру, президент «Уолсолла», выступающего в Лиге-2 (четвертый по значимости дивизион английского футбола), Ли Помлетт еще в середине марта предрек массовые банкротства, если сильные мира сего не вмешаются.

Малые клубы часто живут за счет займов, и кассовый разрыв, неизбежный в такой ситуации, грозит им гибелью.

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Франция

Французский чемпионат, хотя раньше и не блистал серьезными достижениями в Европе, всегда отличался надежной финансово-экономической моделью. Однако опора на честный коммерческий заработок в условиях эпидемии коронавируса не помогает.

По оценке президента «Сент-Этьена» и председателя Лиги-1 Бернара Кайассо, французские клубы сейчас теряют по €250 млн в месяц. Он считает, что половина клубов высшей французской лиги могут оказаться банкротами, если чемпионат не будет возобновлен или же им не будет оказана прямая помощь.

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Германия

Раннее окончание сезона может обойтись немецким клубам в миллиард евро. За редким исключением, команды ФРГ не имеют богатых спонсоров, которые могли бы им помочь продержаться на плаву в трудное время, так что банкротство грозит примерно трети клубов первой и второй бундеслиг. Один клуб может объявить о несостоятельности уже в мае, еще три других — в июне.

На минувшей неделе четыре самых финансово стабильных клуба страны — «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» — заявили о создании стабилизационного фонда на €20 млн, который призван помочь более слабым клубам, находящимся в трудном финансовом положении. Параллельно Бундеслига ведет переговоры о предоставлении финансирования со стороны. Среди фирм, которые могут помочь немецкому футболу, называются инвесткомпании Apollo и KKR.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/80abdd76-db37-48ea-981c-95a2cdda7ccf?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Беженцы в Германии шьют защитные маски для пожилых Во время загрузки произошла ошибка.

Италия и Испания

По одной из версий, массовое распространение коронавируса в Южной Европе началось с матча между «Атлантой» и «Валенсией». Италия и Испания входят в число главных пострадавших от эпидемии и о возвращении к нормальной футбольной жизни в обозримом будущем не может быть и речи.

Еще в конце марта испанская футбольная ассоциация обнародовала план, согласно которому клубы первого и второго дивизиона могут получить помощь в суммарном размере €500 млн.

Поведение футболистов в испанских и итальянских клубах выгодно отличается от настроя их коллег в Англии. Так, Лионель Месси и другие игроки «Барселоны» согласились урезать собственные зарплаты на 70%, чтобы помочь клубу пережить трудное время. В «Ювентусе» Криштиану Роналду и Co договорились с клубом о том, что откажутся от компенсаций, по размеру эквивалентным зарплате за четыре месяца. Это помогло туринскому суперклубу сэкономить около €100 млн.

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Футбол сборных

Евро-2020, первый в истории, проводимый во множестве стран, уже перенесен на следующий год, но и по поводу проведения чемпионата в 2021 году есть сомнения — даже при условии, что проблемы, связанные с эпидемией, сойдут на нет. По крайней мере некоторые города могут лишиться матчей. В частности, речь идет о Риме и испанском Бильбао.

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На 2021 год уже существует календарь мероприятий, перекроить который из-за переноса ЧЕ будет проблематично. Для городского хозяйства это означает дополнительные финансовые потери, которые наложатся на и так огромные убытки, вызванные кризисом.

Остроту финансовых проблем в мировом и европейском футболе трудно переоценить. На данный момент футбол это уже не просто «самая важная вещь из неважных», это значимая отрасль экономики, которая нуждается в поддержке, как и все другие. Для ликвидации последствий кризиса, возможно, потребуется прямое вмешательство ФИФА и УЕФА как организаций, сидящих на огромных финансовых ресурсах, а то и государств.

Пока в последнем случае речь идет о дополнительной поддержке только любительского футбола, как, например, в Германии, но если кризис затянется, с протянутой рукой могут пойти и могущественные клубы-миллиардеры.