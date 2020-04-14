На матче чемпионата Беларуси вывесили баннер, посвящённый Дзюбе

Болельщик «Славии» вывесил плакат, на котором было написано: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в “Славию”!». Это отсылка к кричалке фанатов московского «Спартака». Кроме того, на матчах белорусского чемпионата часто появляются шуточные призывы к знаменитым футболистам перейти в местные клубы.
Чемпионат Беларуси — единственный европейский футбольный турнир, не приостановленный из-за пандемии коронавируса. После четырёх туров в турнирной таблице лидирует «Энергетик-БГУ» из Минска. «Славия» занимает пятое место, «Рух» — 13-е.