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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

На матче чемпионата Беларуси вывесили баннер, посвящённый Дзюбе

В матче четвёртого тура чемпионата Беларуси между мозырьской «Славией» и брестским «Рухом» (0:0) на трибуне появился баннер, посвящённый нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.

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21
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21
фотография

Болельщик «Славии» вывесил плакат, на котором было написано: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в “Славию”!». Это отсылка к кричалке фанатов московского «Спартака». Кроме того, на матчах белорусского чемпионата часто появляются шуточные призывы к знаменитым футболистам перейти в местные клубы.

Чемпионат Беларуси — единственный европейский футбольный турнир, не приостановленный из-за пандемии коронавируса. После четырёх туров в турнирной таблице лидирует «Энергетик-БГУ» из Минска. «Славия» занимает пятое место, «Рух» — 13-е.

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