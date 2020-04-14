Габриэль Рамос признан лучшим игроком 4-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победном домашнем матче с минским «Энергетиком-БГУ» (2:0) 24-летний бразилец эффектным дальним ударом забил второй мяч, а первый гол после его точной передачи забил Андрей Хачатурян.

В двух предыдущих турах лучшими признавались игроки мозырской «Славии» — голкипер Михаил Барановский и форвард Никита Мельников, а в стартовом туре был отмечен узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев.

Результаты матчей 4-го тура:

«Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Минск» — БАТЭ (Борисов) — 0:3, «Смолевичи» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0, «Славия» (Мозырь) — «Рух» (Брест) — 0:0.

Положение команд после четырех туров:

«Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, БАТЭ, «Ислочь», «Городея», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Динамо» (Минск) — 3, «Смолевичи» — 2, «Белшина» — 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев, забивший три гола.

В следующем туре встречаются:

16 апреля

«Динамо» (Минск) — «Неман», «Энергетик-БГУ» — «Городея»,

17 апреля

«Белшина» — «Смолевичи», «Шахтер» — «Слуцк»,

18 апреля