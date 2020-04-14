Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
03
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Динамо Брс
Ислочь
31
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
00
Все события
Фоторепортажи
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
14Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Раньери сообщил, что все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» излечились

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери объявил о выздоровлении всех подопечных, заразившихся коронавирусом.

Наверх
Источник: AP 2020

«Все наши игроки излечились. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, у меня была возможность периодически общаться с ними», — цитирует Раньери Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport.

Напомним, первым футболистом «Сампдории», заразившимся коронавирусом, стал нападающий Маноло Габбьядини. Впоследствии заражение было выявлено у шести его одноклубников, в результате чего генуэзцы стали лидерами по этому показателю. В конце марта 28-летний форвард заявил, что новый тест на вирус оказался отрицательным.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 119 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 447 тыс.

Сампдория
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
Улица, подвал, аптека. Макгрегор пытается победить коронавирус
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте
Загитова рассказала о паузе, бедности, критиках и вечеринках
Футболист «Зенита» может продолжить карьеру в Европе или MLS
14 лет назад Хиддинк стал главным тренером сборной России
Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами
Мария Шарапова проиграла в финале виртуального US Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь