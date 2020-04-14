Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
03
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Динамо Брс
Ислочь
31
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
00
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
12:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Переговоры между Нойером и «Баварией» приостановлены

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Переговоры между голкипером Мануэлем Нойером и мюнхенским футбольным клубом «Бавария» по новому контракту приостановлены, сообщает Kicker.

Наверх
Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что Нойер хочет новый контракт сроком на 5 лет с зарплатой больше 20 миллионов евро в год, а «Бавария», в свою очередь, предлагает 34-летнему голкиперу трехлетнее соглашение.

По информации источника, представители Нойера остались недовольны тем, что требования голкипера по зарплате появились в СМИ. Отмечается, что доверие между вратарем и «Баварией» было подорвано. В материале говорится, что в ближайшее время стороны не вернутся к диалогу. Вероятно, чтобы прийти к окончательному решению, Нойеру и «Баварии» могут потребоваться недели или месяцы.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В общей сложности немец провел за команду 373 матча во всех турнирах, в 191 из них он сыграл «на ноль». Действующий контракт голкипера рассчитан до лета 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева выложила обжигающее фото в обтягивающем платье
Секс-символ UFC потренировалась обнаженной во время карантина
Улица, подвал, аптека. Макгрегор пытается победить коронавирус
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте
Загитова рассказала о паузе, бедности, критиках и вечеринках
Кровь и драки креслами. Самое безумное дерби «Спартак» - ЦСКА
14 лет назад Хиддинк стал главным тренером сборной России
Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами
Легендарный гол Каспарайтиса в ворота Гашека. Он вошел в историю
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь