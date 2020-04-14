СМИ: Переговоры между Нойером и «Баварией» приостановлены

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что Нойер хочет новый контракт сроком на 5 лет с зарплатой больше 20 миллионов евро в год, а «Бавария», в свою очередь, предлагает 34-летнему голкиперу трехлетнее соглашение.

По информации источника, представители Нойера остались недовольны тем, что требования голкипера по зарплате появились в СМИ. Отмечается, что доверие между вратарем и «Баварией» было подорвано. В материале говорится, что в ближайшее время стороны не вернутся к диалогу. Вероятно, чтобы прийти к окончательному решению, Нойеру и «Баварии» могут потребоваться недели или месяцы.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В общей сложности немец провел за команду 373 матча во всех турнирах, в 191 из них он сыграл «на ноль». Действующий контракт голкипера рассчитан до лета 2021 года.