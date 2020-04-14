«Челси» назвал цену за трансфер Канте

По информации L’Equipe, французский футболист будет выставлен на трансфер, так как тренерский штаб команды не доволен уровнем игры чемпиона мира. Отмечается, что Канте готовы продать за €70 млн. В приобретении хавбека заинтересованы туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».