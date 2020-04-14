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22:11 (мск), источник: Газета.Ру

«Челси» назвал цену за трансфер Канте

Лондонский «Челси» намерен продать полузащитника Н’Голо Канте, сообщает Football Italia.

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Источник: AFP 2020

По информации L’Equipe, французский футболист будет выставлен на трансфер, так как тренерский штаб команды не доволен уровнем игры чемпиона мира. Отмечается, что Канте готовы продать за €70 млн. В приобретении хавбека заинтересованы туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил три мяча.

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