«Челси» назвал цену за трансфер Канте
Лондонский «Челси» намерен продать полузащитника Н’Голо Канте, сообщает Football Italia.
Лондонский «Челси» намерен продать полузащитника Н’Голо Канте, сообщает Football Italia.
По информации L’Equipe, французский футболист будет выставлен на трансфер, так как тренерский штаб команды не доволен уровнем игры чемпиона мира. Отмечается, что Канте готовы продать за €70 млн. В приобретении хавбека заинтересованы туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».
Канте выступает за «Челси» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах Английской