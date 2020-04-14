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22:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Борнмут» отказался от господдержки при выплатах сотрудникам

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. «Борнмут» отказался от государственной поддержки при выплатах сотрудникам зарплаты после критики со стороны болельщиков клуба, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:30 MSK, 14.04
Источник: AP 2020

Британское правительство объявило, что компенсирует 80% затрат частных компаний на зарплату сотрудникам, если ставка того или иного работника не превышает 2500 фунтов стерлингов в месяц. «Борнмут» принял решение воспользоваться программой и отправил неигровой персонал в принудительный неоплачиваемый отпуск.

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«Какими бы хорошими ни были наши намерения, мы знаем о критике в адрес клубов премьер-лиги, претендующих на эту схему. Мы выслушали наших болельщиков и отменили решение отправить сотрудников в принудительный неоплачиваемый отпуск. Мы позаботимся о том, чтобы клуб продолжал работать, пока сезон приостановлен», — говорится в сообщении.

Ранее «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» изначально намеревались воспользоваться программой, действующей до конца мая, за что также подверглись критике. В итоге оба клуба отказались от господдержки. Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса до начала мая, возобновление турнира зависит от дальнейшей ситуации с распространением болезни.

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