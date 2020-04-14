«Борнмут» отказался от господдержки при выплатах сотрудникам

Источник: AP 2020

Британское правительство объявило, что компенсирует 80% затрат частных компаний на зарплату сотрудникам, если ставка того или иного работника не превышает 2500 фунтов стерлингов в месяц. «Борнмут» принял решение воспользоваться программой и отправил неигровой персонал в принудительный неоплачиваемый отпуск.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3d5ac446a5ae1f7b274c" data-vnd="3d5ac446a5ae1f7b274c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3d5ac446a5ae1f7b274c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Какими бы хорошими ни были наши намерения, мы знаем о критике в адрес клубов премьер-лиги, претендующих на эту схему. Мы выслушали наших болельщиков и отменили решение отправить сотрудников в принудительный неоплачиваемый отпуск. Мы позаботимся о том, чтобы клуб продолжал работать, пока сезон приостановлен», — говорится в сообщении.