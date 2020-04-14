СМИ: Глава RFEF подозревается в фальсификации документов

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Как отмечает издание, чиновники 21 мая должны явиться в мадридский суд, который также затребовал протокол заседания генеральной ассамблеи RFEF от 16 декабря прошлого года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3d5ac446a5ae1f7b274c" data-vnd="3d5ac446a5ae1f7b274c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3d5ac446a5ae1f7b274c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В материале говорится, что Рубиалес хотел включить в число членов ассамблеи 19 человек, которые имели бы право принять участие в выборах президента, ранее запланированных на 2020 год. Для того ему было необходимо получить одобрение от Административного спортивного трибунала (TAD) и Высшего совета по спорту (CSD). Отмечается, что TAD дал отрицательное заключение, а CSD рекомендовал снизить количество потенциальных новых членов с 19 до 5.