СМИ: Глава RFEF подозревается в фальсификации документов

Как отмечает издание, чиновники 21 мая должны явиться в мадридский суд, который также затребовал протокол заседания генеральной ассамблеи RFEF от 16 декабря прошлого года.
В материале говорится, что Рубиалес хотел включить в число членов ассамблеи 19 человек, которые имели бы право принять участие в выборах президента, ранее запланированных на 2020 год. Для того ему было необходимо получить одобрение от Административного спортивного трибунала (TAD) и Высшего совета по спорту (CSD). Отмечается, что TAD дал отрицательное заключение, а CSD рекомендовал снизить количество потенциальных новых членов с 19 до 5.
ABC отмечает, что в реестр CSD было внесено свидетельство, подписанное Кампсом, в котором он заверил, что генеральная ассамблея дала согласие на включение в состав новых членов и изменение устава. Однако в действительности, как сообщается, голосование по этому вопросу не проводилось.