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14 апреля, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Глава RFEF подозревается в фальсификации документов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес и генеральный секретарь организации Андреу Кампс вызваны в суд по подозрению в фальсификации документов, сообщает abc.es.

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Как отмечает издание, чиновники 21 мая должны явиться в мадридский суд, который также затребовал протокол заседания генеральной ассамблеи RFEF от 16 декабря прошлого года.

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В материале говорится, что Рубиалес хотел включить в число членов ассамблеи 19 человек, которые имели бы право принять участие в выборах президента, ранее запланированных на 2020 год. Для того ему было необходимо получить одобрение от Административного спортивного трибунала (TAD) и Высшего совета по спорту (CSD). Отмечается, что TAD дал отрицательное заключение, а CSD рекомендовал снизить количество потенциальных новых членов с 19 до 5.

ABC отмечает, что в реестр CSD было внесено свидетельство, подписанное Кампсом, в котором он заверил, что генеральная ассамблея дала согласие на включение в состав новых членов и изменение устава. Однако в действительности, как сообщается, голосование по этому вопросу не проводилось.

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