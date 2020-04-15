СМИ: Возобновление чемпионата Италии по футболу маловероятно

Ранее Палмери сообщил, что правительство страны планирует запретить проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. «Маловероятно, что в текущей ситуации чемпионат возобновится», — отметил Силери.
Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с распространением в стране коронавируса. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина ранее заявлял, что турнир гипотетически может возобновиться 17 мая. При этом он не исключил варианта, при котором нынешний сезон чемпионата Италии завершится в сентябре-октябре.
В чемпионате Италии команды провели по 25−26 игр из 38 запланированных. Лидирует туринский «Ювентус», набрав 63 очка после 26 матчей. На втором месте находится римский «Лацио» (62 очка после 26 игр), на третьем — миланский «Интер» (54 очка после 25 матчей). Также не был доигран Кубок Италии — турнир прервался на стадии полуфиналов.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 159,5 тыс. случаев заражения, умерли более 20 тыс. человек, выздоровели свыше 35 тыс. пациентов.