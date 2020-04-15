СМИ: Возобновление чемпионата Италии по футболу маловероятно

Источник: Reuters

Ранее Палмери сообщил, что правительство страны планирует запретить проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. «Маловероятно, что в текущей ситуации чемпионат возобновится», — отметил Силери.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с распространением в стране коронавируса. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина ранее заявлял, что турнир гипотетически может возобновиться 17 мая. При этом он не исключил варианта, при котором нынешний сезон чемпионата Италии завершится в сентябре-октябре.

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В чемпионате Италии команды провели по 25−26 игр из 38 запланированных. Лидирует туринский «Ювентус», набрав 63 очка после 26 матчей. На втором месте находится римский «Лацио» (62 очка после 26 игр), на третьем — миланский «Интер» (54 очка после 25 матчей). Также не был доигран Кубок Италии — турнир прервался на стадии полуфиналов.