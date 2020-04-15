«Долго молчал, но больше не хочу». Карпович — о задержках зарплат и проблемах в «Окжетпесе»

«Долго молчал, но больше не хочу. В последнее время в СМИ и соцсетях довелось прочитать много различной информации о нашем клубе, команде. Это читаю не только я, но и мои игроки, наши болельщики. Их это нервирует. Поэтому хочу внести ясность:

Да, у нас есть некоторые проблемы. Мы не богатый клуб. Не гранд. И понятно, что не все у нас так, как хотелось бы, есть моменты, которые надо улучшать. Это касается не только организации, но и самой игры. Однако я не могу сказать, что положение в клубе хуже, чем у других. Подобные проблемы есть у многих: задержки зарплат, нехватка игроков на некоторые позиции и прочее. Это жизнь, так устроены правила игры. Сейчас говорить об этом и вовсе, я считаю, кощунственно, особенно учитывая, какая у нас есть всеобщая проблема — пандемия коронавируса.

Я вообще не знаю, каким будет наш футбол после. Даже в процветающих европейских странах клубы находятся в незавидном положении, чего уж тогда о нас говорить? Но надеюсь, что все образуется.