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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Долго молчал, но больше не хочу». Карпович — о задержках зарплат и проблемах в «Окжетпесе»

Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович прокомментировал информацию о проблемах в клубе и рассказал о ситуации в команде.

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«Долго молчал, но больше не хочу. В последнее время в СМИ и соцсетях довелось прочитать много различной информации о нашем клубе, команде. Это читаю не только я, но и мои игроки, наши болельщики. Их это нервирует. Поэтому хочу внести ясность:

Да, у нас есть некоторые проблемы. Мы не богатый клуб. Не гранд. И понятно, что не все у нас так, как хотелось бы, есть моменты, которые надо улучшать. Это касается не только организации, но и самой игры. Однако я не могу сказать, что положение в клубе хуже, чем у других. Подобные проблемы есть у многих: задержки зарплат, нехватка игроков на некоторые позиции и прочее. Это жизнь, так устроены правила игры. Сейчас говорить об этом и вовсе, я считаю, кощунственно, особенно учитывая, какая у нас есть всеобщая проблема — пандемия коронавируса.

Я вообще не знаю, каким будет наш футбол после. Даже в процветающих европейских странах клубы находятся в незавидном положении, чего уж тогда о нас говорить? Но надеюсь, что все образуется.

Болельщикам хочу сказать одно: когда возобновится чемпионат, футболисты, тренеры и руководство «Окжетпеса» сделают все, чтобы результаты команды улучшились. У нас все для этого имеется. И надеюсь, что мы будем расти — как клуб, как команда, как личности, — написал Карпович на своей странице в Facebook.

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