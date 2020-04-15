Минспорта Белоруссии не видит оснований приостанавливать чемпионат

«Если будет ситуация (с коронавирусом в стране — ред.) ухудшаться — на сегодняшний день у нас нет предпосылок — я думаю, что будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или по переносу на более поздний срок. Но сегодня у нас такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди с интересом смотрят по телевизору, болельщиков в стране много, люди любят вид спорта “номер один”. Поэтому нет оснований для того, чтобы… мы закрыли сегодня чемпионат », — сказал министр в интервью телеканалу «Беларусь 5».