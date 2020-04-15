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12:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорта Белоруссии не видит оснований приостанавливать чемпионат

МИНСК, 15 апр — РИА Новости. Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что пока не видит оснований с учетом текущей эпидемиологической обстановки приостанавливать или переносить на более поздний срок проходящий в стране футбольный чемпионат.

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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 почти все футбольные соревнования на территории Европы остановлены. В Белоруссии же продолжается национальный футбольный чемпионат, который транслирует российское телевидение.

«Если будет ситуация (с коронавирусом в стране — ред.) ухудшаться — на сегодняшний день у нас нет предпосылок — я думаю, что будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или по переносу на более поздний срок. Но сегодня у нас такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди с интересом смотрят по телевизору, болельщиков в стране много, люди любят вид спорта “номер один”. Поэтому нет оснований для того, чтобы… мы закрыли сегодня чемпионат », — сказал министр в интервью телеканалу «Беларусь 5».

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Ковальчук отметил, что минспорта и туризма ежедневно отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране. «Мы четко выполняем те требования и рекомендации, которые… дает наше министерство здравоохранения, и мы в тесном контакте с ними работаем», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались. В Белоруссии, по информации на вторник, число инфицированных COVID-19 составляло 3281, в том числе сообщалось о 33 умерших.

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