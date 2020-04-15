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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший российский футболист в истории АПЛ

Телеканал beIN Sports составил рейтинг лучших российских игроков, выступавших в Английской премьер-лиге (АПЛ). Заметка доступна на сайте канала.

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Источник: Reuters

Лучшим российским футболистом в истории АПЛ назван Андрей Канчельскис. Игрок выступал в составе «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона».

На второй строчке расположился бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин. После успешного выступления на Евро-2008 россиянин перебрался в лондонский «Арсенал». Третье место рейтинга занял Алексей Смертин. На его счету — выступления за лондонский «Челси», «Портсмут», «Чарльтон Атлетик» и «Фулхэм». Роман Павлюченко, единственным клубом которого в АПЛ стал «Тоттенхэм», расположился на четвертой строчке. Пятерку лучших замкнул Юрий Жирков, выступавший в составе «Челси».

Канчельскис выступал за «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год. За это время он дважды становился чемпионом Англии.

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