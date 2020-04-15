Назван лучший российский футболист в истории АПЛ

На второй строчке расположился бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин. После успешного выступления на Евро-2008 россиянин перебрался в лондонский «Арсенал». Третье место рейтинга занял Алексей Смертин. На его счету — выступления за лондонский «Челси», «Портсмут», «Чарльтон Атлетик» и «Фулхэм». Роман Павлюченко, единственным клубом которого в АПЛ стал «Тоттенхэм», расположился на четвертой строчке. Пятерку лучших замкнул Юрий Жирков, выступавший в составе «Челси».