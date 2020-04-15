СМИ: Мирослав Клозе войдет в тренерский штаб «Баварии» в сезоне-2020/21
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Германии по футболу Мирослав Клозе войдет в тренерский штаб
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Германии по футболу Мирослав Клозе войдет в тренерский штаб
Как отмечает источник, Флику нужен еще один помощник в тренерском штабе, и он уже предварительно договорился с Клозе о том, что этим помощником будет он. В настоящее время Клозе возглавляет юношескую команду «Баварии» (игроки не старше 17 лет).
Флик возглавил «Баварию» в ноябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Нико Ковача. В апреле 55-летний специалист подписал новый контракт с мюнхенским клубом сроком до 30 июня 2023 года.