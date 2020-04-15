Футболисты «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса

У Ругани заражение было выявлено 12 марта, защитник стал первым игроком из чемпионата Италии, у которого был обноружен коронавирус. У Матюиди инфекция была выявлена 17 марта.

«Даниэле Ругани и Блез Матюиди провели в соответствии с протоколом двойную проверку с помощью диагностических тестов на коронавирус. Тесты дали отрицательные результаты. Игроки выздоровели и больше не находятся под домашним режимом изоляции», — говорится в сообщении пресс-службы «Ювентуса».

В текущем сезоне, приостановленном из-за коронавируса, Матюиди провел 31 матч в разных турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи. В составе «Ювентуса», за который футболист выступает с лета 2017 года, он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Франции он провел 84 матча, забив девять мячей, стал вице-чемпионом Европы 2016 года во Франции и чемпионом мира 2018 года в России.

Ругани выступает за «Ювентус» с 2015 года, вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом страны, трижды — обладателем Кубка Италии и дважды — суперкубка. Всего он провел за «Ювентус» 94 матча в разных турнирах, забив семь мячей и отдав одну результативную передачу. В составе национальной сборной Италии защитник провел семь матчей.