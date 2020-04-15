Футболисты «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
ТАСС, 15 апреля. Игроки итальянского футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились после заражения коронавирусом. Об этом сообщает
ТАСС, 15 апреля. Игроки итальянского футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились после заражения коронавирусом. Об этом сообщает
У Ругани заражение было выявлено 12 марта, защитник стал первым игроком из чемпионата Италии, у которого был обноружен коронавирус. У Матюиди инфекция была выявлена 17 марта.
«Даниэле Ругани и Блез Матюиди провели в соответствии с протоколом двойную проверку с помощью диагностических тестов на коронавирус. Тесты дали отрицательные результаты. Игроки выздоровели и больше не находятся под домашним режимом изоляции», — говорится в сообщении
В текущем сезоне, приостановленном
Ругани выступает за «Ювентус» с 2015 года, вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом страны, трижды — обладателем Кубка Италии и дважды — суперкубка. Всего он провел за «Ювентус» 94 матча в разных турнирах, забив семь мячей и отдав одну результативную передачу. В составе национальной сборной Италии защитник провел семь матчей.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 168 тыс. случаев заражения, более 21 тыс. человек умерли.