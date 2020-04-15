Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
00
Футбол. Зарубежный
16.04
Энергетик-БГУ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.04
Динамо Мн
Неман
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
18:05 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса

ТАСС, 15 апреля. Игроки итальянского футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 008 850 +59 640
Скончалось129 045 +5 697
Выздоровело502 389 +34 571
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:04 MSK, 15.04

У Ругани заражение было выявлено 12 марта, защитник стал первым игроком из чемпионата Италии, у которого был обноружен коронавирус. У Матюиди инфекция была выявлена 17 марта.

«Даниэле Ругани и Блез Матюиди провели в соответствии с протоколом двойную проверку с помощью диагностических тестов на коронавирус. Тесты дали отрицательные результаты. Игроки выздоровели и больше не находятся под домашним режимом изоляции», — говорится в сообщении пресс-службы «Ювентуса».

Фоторепортаж
Спортсмены, заразившиеся коронавирусом

В текущем сезоне, приостановленном из-за коронавируса, Матюиди провел 31 матч в разных турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи. В составе «Ювентуса», за который футболист выступает с лета 2017 года, он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Франции он провел 84 матча, забив девять мячей, стал вице-чемпионом Европы 2016 года во Франции и чемпионом мира 2018 года в России.

Ругани выступает за «Ювентус» с 2015 года, вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом страны, трижды — обладателем Кубка Италии и дважды — суперкубка. Всего он провел за «Ювентус» 94 матча в разных турнирах, забив семь мячей и отдав одну результативную передачу. В составе национальной сборной Италии защитник провел семь матчей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 168 тыс. случаев заражения, более 21 тыс. человек умерли.

Италия учится жить с коронавирусом
Во время загрузки произошла ошибка.
15 марта© Ньюстюб
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
«Зенит» к новому сезону может остаться без нападающих
«Галактикос 2.0»: «Реал» хочет купить Мбаппе, Мане и Холланда
Дзюба назвал причину неудачной игры сборной России на Евро-2016
Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых (фото)
Российский футболист рассказал о жизни на карантине в Чечне
Спорт на карантине и после: вам точно нужны эти классные штуки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь