Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
00
Футбол. Зарубежный
16.04
Энергетик-БГУ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.04
Динамо Мн
Неман
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
18:30 (мск), источник: Sport24

«Реал» хочет купить Мбаппе, Мане и Холланда. В Мадриде планируют собрать Галактикос 2.0

В 2021 году это будет лучшая команда мира.

Наверх

В нулевых состав мадридского «Реала» состоял преимущественно из самых ярких звезд мирового футбола: Роберто Карлос, Роналдо, Дэвид Бекхэм, Луиш Фигу, Рауль, Икер Касильяс, Зинедин Зидан и другие. Тот состав стали называть «Галактикос».

И, кажется, в ближайшее время Мадрид готов повторить ту историю. В ближайшие полтора года руководство «Реала» намерено подписать сразу трех топовых нападающих — Эрлинга Холанда из «Боруссии», Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Садио Мане из «Ливерпуля».

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая цель — камерунский нападающий «Ливерпуля». По информации The Sun, «Реал» готов заплатить за футболиста 170 миллионов евро уже ближайшим летом. Кроме того, вроде бы мадридцы даже уже провели неформальные переговоры с представителями футболиста.

Остальные два трансфера наверняка будут перенесены на лето 2021. Ранее издание Marca утверждало, что Холанд, который лишь в январе перебрался в «Боруссию», уже ближайшим летом может переехать в столицу Испании. Так как в его контракте с желто-черными есть пункт о сумме отступных в размере 75 миллионов евро, который через несколько месяцев вступит в силу для некоторых европейских топ-клубов, включая «Реал», интересующийся футболистом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но немецкий Bild опроверг информацию испанской газеты, утверждая, что опция выкупа 19-летнего игрока станет активной только летом 2021 года. Сам форвард также не собирается покидать Дортмунд этим летом.

С Мбаппе ситуация чуть более сложная. В нынешнем году осуществить его трансфер будет нереально даже для мадридского «Реала». Но летом 2021-го, за год до истечения контракта, руководство «Пари Сен-Жермен» может стать гораздо сговорчивее. Особенно учитывая тот факт, что сам Мбаппе не горит желанием продлевать соглашение с парижанами и хочет попробовать себя в другом чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если все эти трансферы удастся осуществить, то осенью 2021 года у «Реала» будет, пожалуй, самая сильная атакующая линия в Европе. Особенно учитывая, что под Холандом, Мбаппе и Мане будет играть Эден Азар.

Еще одно возможное усиление атаки «Реала» — нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн. Но здесь есть проблема. Во-первых, руководство «Тоттенхэма» хочет выручить за игрока 225 миллионов евро. Если это произойдет, трансфер Кейна станет самым дорогим в истории футбола. Во-вторых, в соперниках у «Реала» — «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», у которых с финансами полный порядок.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лера Кудрявцева отдалась хоккеисту на первом же свидании. Сенсационное признание
«Боже, ну что за соска». Медведева отреагировала на необычный комплимент
«Зенит» к новому сезону может остаться без нападающих
Двое футболистов «Ювентуса» вылечились от коронавируса
Дзюба назвал причину неудачной игры сборной России на Евро-2016
Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых (фото)
Российский футболист рассказал о жизни на карантине в Чечне
Спорт на карантине и после: вам точно нужны эти классные штуки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь