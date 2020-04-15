«Реал» хочет купить Мбаппе, Мане и Холланда. В Мадриде планируют собрать Галактикос 2.0
В 2021 году это будет лучшая команда мира.
В 2021 году это будет лучшая команда мира.
В нулевых состав мадридского «Реала» состоял преимущественно из самых ярких звезд мирового футбола: Роберто Карлос, Роналдо, Дэвид Бекхэм, Луиш Фигу, Рауль, Икер Касильяс, Зинедин Зидан и другие. Тот состав стали называть «Галактикос».
И, кажется, в ближайшее время Мадрид готов повторить ту историю. В ближайшие полтора года руководство «Реала» намерено подписать сразу трех топовых нападающих — Эрлинга Холанда из «Боруссии», Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Садио Мане из «Ливерпуля».
Первая цель — камерунский нападающий «Ливерпуля». По информации The Sun, «Реал» готов заплатить за футболиста 170 миллионов евро уже ближайшим летом. Кроме того, вроде бы мадридцы даже уже провели неформальные переговоры с представителями футболиста.
Остальные два трансфера наверняка будут перенесены на лето 2021. Ранее издание Marca утверждало, что Холанд, который лишь в январе перебрался в «Боруссию», уже ближайшим летом может переехать в столицу Испании. Так как в его контракте с
Но немецкий Bild опроверг информацию испанской газеты, утверждая, что опция выкупа 19-летнего игрока станет активной только летом 2021 года. Сам форвард также не собирается покидать Дортмунд этим летом.
С Мбаппе ситуация чуть более сложная. В нынешнем году осуществить его трансфер будет нереально даже для мадридского «Реала». Но летом 2021-го, за год до истечения контракта, руководство «Пари Сен-Жермен» может стать гораздо сговорчивее. Особенно учитывая тот факт, что сам Мбаппе не горит желанием продлевать соглашение с парижанами и хочет попробовать себя в другом чемпионате.
Если все эти трансферы удастся осуществить, то осенью 2021 года у «Реала» будет, пожалуй, самая сильная атакующая линия в Европе. Особенно учитывая, что под Холандом, Мбаппе и Мане будет играть Эден Азар.
Еще одно возможное усиление атаки «Реала» — нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн. Но здесь есть проблема.