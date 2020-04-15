Женский чемпионат Белоруссии отложен из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Первый тур должен был пройти с 16 по 18 апреля. Ранее министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что пока не видит оснований с учетом текущей эпидемиологической обстановки приостанавливать или переносить на более поздний срок проходящий в стране мужской футбольный чемпионат.

«Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19. Таким образом, старт чемпионата Республики Беларусь среди женских команд сезона 2020 года отложен до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,91 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.