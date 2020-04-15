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21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женский чемпионат Белоруссии отложен из-за коронавируса

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Старт чемпионата Белоруссии среди женских команд сезона-2020 отложен, несколько футболисток контактировали с возможными носителями коронавируса, сообщается на сайте Белорусской федерации футбола.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первый тур должен был пройти с 16 по 18 апреля. Ранее министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что пока не видит оснований с учетом текущей эпидемиологической обстановки приостанавливать или переносить на более поздний срок проходящий в стране мужской футбольный чемпионат.

«Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19. Таким образом, старт чемпионата Республики Беларусь среди женских команд сезона 2020 года отложен до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,91 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.

Чемпионат Белоруссии — единственная футбольная лига в Европе, которая не приостановила розыгрыш турнира из-за пандемии коронавируса.

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