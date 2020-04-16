Экс-футболист «Рубина» Жонатас вылечился от коронавируса
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший футболист казанского «Рубина» Жонатас заявил, что вылечился от коронавируса.
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший футболист казанского «Рубина» Жонатас заявил, что вылечился от коронавируса.
В марте стало известно, что бразильский форвард, ныне выступающий за испанский «Эльче», заразился коронавирусом.
«Я выздоровел, чувствую себя на 100%, но я до сих пор не представляю, где я заразился. Я понял, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность являются абсолютным приоритетом, поэтому давайте все будем соблюдать правила. Вместе мы выберемся из этой ситуации», — цитирует Жонатаса Football Italia со ссылкой на TMW Radio.
Бразильский форвард выступал за «Рубин» в 2016—2017 годах. Он также защищал цвета нескольких итальянских клубов, в том числе «Торино», испанского «Реал Сосьедад», немецкого «Ганновера».