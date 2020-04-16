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00:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист «Рубина» Жонатас вылечился от коронавируса

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший футболист казанского «Рубина» Жонатас заявил, что вылечился от коронавируса.

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Инфицировано2 047 731 +85 766
Скончалось133 354 +7 878
Выздоровело509 876 +37 905
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:44 MSK, 15.04
Источник: Спорт РИА Новости

В марте стало известно, что бразильский форвард, ныне выступающий за испанский «Эльче», заразился коронавирусом.

«Я выздоровел, чувствую себя на 100%, но я до сих пор не представляю, где я заразился. Я понял, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность являются абсолютным приоритетом, поэтому давайте все будем соблюдать правила. Вместе мы выберемся из этой ситуации», — цитирует Жонатаса Football Italia со ссылкой на TMW Radio.

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Бразильский форвард выступал за «Рубин» в 2016—2017 годах. Он также защищал цвета нескольких итальянских клубов, в том числе «Торино», испанского «Реал Сосьедад», немецкого «Ганновера».

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25 марта© Ньюстюб
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