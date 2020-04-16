Экс-футболист «Рубина» Жонатас вылечился от коронавируса

«Я выздоровел, чувствую себя на 100%, но я до сих пор не представляю, где я заразился. Я понял, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность являются абсолютным приоритетом, поэтому давайте все будем соблюдать правила. Вместе мы выберемся из этой ситуации», — цитирует Жонатаса Football Italia со ссылкой на TMW Radio.