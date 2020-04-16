Лучший русский в Англии — не Аршавин. И этому есть объяснение

Источник: Спорт-Экспресс

Из России — с любовью: в английской премьер-лиге играло несколько россиян, beIN Sports постарался выбрать пять лучших из них и расставил по местам.

5. Юрий Жирков («Челси», 2009 — 2011).

Стал самым дорогим россиянином в истории — его переход из ЦСКА в июле 2009 года обошелся «Челси» в 18 миллионов фунтов стерлингов. Левый защитник забил в дебютной игре с «Миланом» во время предсезонки. Но затем после повреждения колена долго смотрел футбол со стороны и провел первый матч в чемпионате только в конце декабря.

Жирков в основном был дублером Эшли Коула и закрепился в составе, когда англичанин из-за травмы выбыл на три месяца.

Россиянин выдал отличный матч против «Интера» в Лиге чемпионов и несколько сильных встреч в премьер-лиге. Он сыграл свою роль в очень успешном сезоне клуба, с дублем в чемпионате и Кубке Англии.

Единственный гол за «Челси» Жирков провел в Лиге чемпионов, отличным ударом поразив ворота «Спартака» в Москве в октябре 2010 года. В новом сезоне россиянин снова чаще был дублером, его роль выглядела второстепенной. В августе 2011-го он после проблем с игровой практикой на разных позициях, здоровьем и адаптацией в другой стране вернулся в Россию, перейдя в «Анжи».

4. Роман Павлюченко («Тоттенхэм», 2008 — 2012)

Провел в «Тоттенхэме» достаточно противоречивое время, не раскрыв свой потенциал. Форвард переехал на север Лондона из «Спартака» в сентябре 2008 года, сумма сделки оценивалась в 13,7 миллиона фунтов стерлингов. Павлюченко забил первый гол за «шпор» в победном матче Кубка лиги с «Ньюкаслом» (2:1). Россиянин отличался во всех кубковых встречах сезона, кроме финала Кубка лиги-2009 с «Манчестер Юнайтед» (победа по пенальти).

Павлюченко подвергся критике в конце сезона, когда убежал с поля в тоннель после замены в матче с «Манчестер Сити».

Главный тренер Харри Реднапп был зол: «Мне такое не нравится. Считаю, это неуважительно к партнерам по команде». Игрок позже извинился.

Через год после перехода Павлюченко уже рассматривался как четвертый форвард «Тоттенхэма». И положение не менялось — даже несмотря на его решающий гол, который вывел команду в группу Лиги чемпионов летом 2010-го. Расставание произошло только в начале зимы 2012 года, когда футболист уехал в «Локомотив» и не скрывал удивления тем, что его не продали раньше. Грустное прощание для нападающего, который мог проявить себя в английской премьер-лиге.

3. Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм», 2003 — 2008)

Сыграл за четыре английских команды за пять лет. Запомнился своим универсализмом, действуя и в защите, и средней линии. Смертин был приобретен «Челси» у «Бордо» в 2003-м за 3,45 миллиона фунтов стерлингов. После этого он отправился в аренду в «Портсмут», выдав несколько крутых матчей.

Когда россиянин вернулся в «Челси», в команде сменился тренерский штаб — «синих» возглавил Жозе Моуринью, а игровое время полузащитника заметно уменьшилось.

Он стал чемпионом Англии и получил медаль, выполнив критерий об участии в 16 матчах. Его единственный гол — в Лиге чемпионов того сезона в ворота «Порту».

Смертин покинул «Стэмфорд Бридж» и отправился в «Чарльтон» летом 2005-го. В начале 2006-го он вернулся в Россию, в «Динамо». Но через год снова приехал в Англию, к Рою Ходжсону в «Фулхэм». Несмотря на хороший старт, игровое время россиянина было ограничено. Именно на «Крейвен Коттедж» он завершил свою карьеру.

2. Андрей Аршавин («Арсенал», 2008 — 2013)

Из всех россиян в английской премьер-лиге именно Аршавин был игроком, готовым для больших дел. Зенитовец перешел в «Арсенал» в последний день января 2009 года за 14,85 миллиона фунтов стерлингов. Футболист пользовался доверием у Арсена Венгера, французский тренер считал его ключевым исполнителем «канониров».

Из пяти лет на севере Лондона самым ярким для Аршавина стал 2009-й. Это был выдающийся год.

Андрей стал первым россиянином, забившим четыре гола в одной встрече — все мячи «Арсенала» в ничейном матче с «Ливерпулем». И первым футболистом гостевой команды, которому удался покер после Второй мировой войны.

Он стал вторым при определении игрока сезона в клубе, хотя провел в нем только вторую часть.

Аршавин забил классный гол в матче с «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2009-го. Порой атакующий полузащитник выполнял непривычную роль форварда. Есть еще один запоминающийся мяч — в феврале 2011-го в ворота любимой «Барселоны». Но он так и не выиграл трофеи с «Арсеналом».

В феврале 2012 года Аршавин оформил еще один знаменитый переход — за 40 секунд до закрытия трансферного окна в РПЛ нападающий был арендован родным «Зенитом». После Евро-2012 он на год вернулся в Лондон, заявив о том, что «очень счастлив снова носить эту футболку». И играл от случая к случаю. Следующим летом россиянин стал свободным агентом, попрощавшись с Англией после 143 матчей и 31 гола за «Арсенал».

1. Андрей Канчельскис («Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», 1991 — 1997, 2001 — 2003)

Вероятно, самый знаменитый россиянин в английской премьер-лиге. Канчельскис был первым из русских легионеров и при этом малоизвестным игроком, когда перешел клуб из Манчестера за 650 тысяч фунтов стерлингов в 1991-м. И стал ключевым футболистом «Юнайтед», который в 1993 году выиграл чемпионат впервые за 26 лет.

Первый трофей вингера — Суперкубок Европы-1991, после чего он регулярно выходил на поле в дебютном сезоне. В лиге «МЮ» стал вторым после «Лидса» и завоевал Кубок Англии. В следующем сезоне Андрей внес вклад в первое чемпионство команды, хотя проиграл конкуренцию Ли Шарпу на правой бровке, а слева выходил Райан Гиггз.

Когда «МЮ» защитил титул, Канчельскис был одним из ведущих исполнителей. Всего за четыре года на «Олд Траффорд» он взял семь трофеев, провел 145 матчей и забил 48 голов. Футболист покинул клуб из-за разногласий с главным тренером Алексом Фергюсоном. И его место на правом фланге занял Дэвид Бекхэм.

Канчельскис переехал в Ливерпуль, в «Эвертоне» быстро став героем «Гудисон Парк». Он забил 16 голов в первом сезоне, а в середине следующего отправился в «Фиорентину». После итальянского клуба в его карьере был «Рейнджерс». Россиянин стал единственным футболистом в истории, который забивал в дерби Глазго, Ливерпуля и Манчестера.

Другие россияне в Англии: Дмитрий Харин («Челси», 1992−99), Сергей Юран и Василий Кульков (оба — «Миллуол», чемпионшип, 1995−96), Динияр Билялетдинов («Эвертон», 2009−12), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг», 2012−15).