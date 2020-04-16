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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Барселоны» заявил, что рассчитывает на Коутиньо в новом сезоне

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Кике Сетьен заявил, что рассчитывает на полузащитника Филиппе Коутиньо в новом сезоне.

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Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» ведет переговоры о переходе Коутиньо с английскими футбольными клубами «Челси» и «Арсенал».

«Он мне действительно нравится. Я рассчитываю на то, что он может быть здесь в начале следующего сезона. Я не знаю, чего он хочет, возможно, мне нужно поговорить с ним. Он отличный игрок, без сомнения», — сказал Сетьен, которого цитирует sport.es.

Коутиньо на данный момент находится в аренде в «Баварии». В 32 матчах за мюнхенский клуб в различных турнирах он забил 9 голов.

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