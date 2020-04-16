Тренер «Барселоны» заявил, что рассчитывает на Коутиньо в новом сезоне

«Он мне действительно нравится. Я рассчитываю на то, что он может быть здесь в начале следующего сезона. Я не знаю, чего он хочет, возможно, мне нужно поговорить с ним. Он отличный игрок, без сомнения», — сказал Сетьен, которого цитирует sport.es.