Тренер «Барселоны» заявил, что рассчитывает на Коутиньо в новом сезоне
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Кике Сетьен заявил, что рассчитывает на полузащитника Филиппе Коутиньо в новом сезоне.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Кике Сетьен заявил, что рассчитывает на полузащитника Филиппе Коутиньо в новом сезоне.
Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» ведет переговоры о переходе Коутиньо с английскими футбольными клубами «Челси» и «Арсенал».
«Он мне действительно нравится. Я рассчитываю на то, что он может быть здесь в начале следующего сезона. Я не знаю, чего он хочет, возможно, мне нужно поговорить с ним. Он отличный игрок, без сомнения», — сказал Сетьен, которого цитирует sport.es.
Коутиньо на данный момент находится в аренде в «Баварии». В 32 матчах за мюнхенский клуб в различных турнирах он забил 9 голов.