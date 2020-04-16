Футболиста выгнали из клуба за нарушение карантина

33-летнего игрока выгнали из команды под руководством Фабио Каннаваро после того, как Ханьчао был задержан китайской полицией за манипуляцию с номером на своем Mercedes-Benz. Камера зафиксировала, как Ханьчао поменял букву E на F. Спортсмен хотел таким образом избежать штрафа за нарушение режима карантина.

Ханьчао покинул «Гуанчжоу Эвергранд» после шести сезонов в составе китайского клуба. Он пять раз становился чемпионом страны и одержал победу в Азиатской лиге чемпионов. Также на счету полузащитника 59 матчей за сборную Китая.