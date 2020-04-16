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13:36 (мск), источник: ТАСС

В провинции Гуанчжоу началось строительство самого большого футбольного стадиона в Китае

ТАСС, 16 апреля. Строительство самого большого футбольного стадиона в КНР вместимостью около 100 тыс. зрителей началось в южной провинции Гуанчжоу. Об этом в четверг сообщило агентство Xinhua.

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Площадь нового стадиона составит примерно 150 тыс. кв. м, общая площадь застройки вокруг него — 300 тыс. кв. м. Владельцем спортивного объекта станет компания «Эвергранд груп», которой принадлежит клуб «Гуанчжоу Эвергранд». Инвестиции компании в строящийся спорткомплекс составили 12 млрд юаней (около $1,69 млрд).

Владельцы арены рассчитывают, что стадион будет готов к Кубку Азии 2023 года. Строительные работы будут завершены к концу 2022 года.

Также компания построит в Китае от трех до пяти футбольных стадионов вместимостью от 80 до 100 тыс. зрителей.

В 2021 году КНР примет клубный чемпионат мира. На данный момент в Китае есть только семь футбольных стадионов, самый большой вмещает около 40 тыс. зрителей.

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