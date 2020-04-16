Полузащитник брестского «Динамо»: Роналду и Месси завидуют футболистам в Белоруссии

— Думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Белоруссии, потому что только здесь можно играть в футбол, — приводит слова Бакая BBC. Когда заканчиваю тренировку, стараюсь идти домой и оставаться там, потому что на улице небезопасно.