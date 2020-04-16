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16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фергюсон разбил мне сердце». Погба вспомнил об уходе из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вспомнил об уходе из клуба в 2012 году.

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Источник: AP 2020

До возвращения в «Юнайтед» в 2016 году француз выступал за туринский «Ювентус», где провёл четыре сезона.

«Дело было в недостатке доверия между мной и Алексом Фергюсоном. Матч против «Блэкберна» стал последней каплей. Тогда не осталось ни одного полузащитника, в центре поля играли Пак Чжи Сун и Рафаэл, а я не вышел на поле. Мы проиграли. Фергюсон сказал мне разминаться, я думал, что выйду, но он меня не выпустил. Это разбило мне сердце.

Потом я сказал Патрису Эвра, что уйду, но это было сложно. Я перешёл в «Ювентус», не имея гарантированного места в стартовом составе. Я хотел показать, что готов играть в основе, — приводятся слова Погба на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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