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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С «Гомеля» сняли пять очков за договорные матчи в чемпионате Белоруссии

КДК Ассоциации «Белорусская федерация футбола» снял с «Гомеля» пять очков, сообщает «Прессбол».

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Источник: Спорт-Экспресс

Клуб наказан за причастность к договорным матчам. «Гомель» выступает в первой лиге.

Ранее по делу о договорных матчах были наказаны и другие клубы. Так, «Нафтан» начнет сезон в первой лиге с показателя в -15 очков. «Химик» оштрафован на девять очков, «Лида», «Неман-Агро» и «Орша» — на три.

18 апреля в первом туре турнира первой лиги «Гомель» примет «Нафтан».

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