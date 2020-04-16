Владелец казахстанского клуба заявил себя в качестве футболиста на сезон

Столичная команда, которую тренирует Галымжан Есенбаев, будет дебютантом турнира. В прошлом сезоне клуб назывался «Футбольный центр Дидара Садыкбека» и участвовал в Кубке Казахстана.

27-летний Садыкбек выступал за молодежную сборную Казахстана. На клубном уровне полузащитник играл за «Астану-1964», «Байтерек», «Актобе», «Кызыл-Жар СК» и «Ордабасы». В 2012 году Садыкбека признали лучшим молодым игроком первой лиги, а в 2013-м он выиграл КПЛ с «Актобе».

В чемпионате Казахстана Садыкбек не выступал с 2014 года. В 2018 году он забил два гола в двух матчах за СДЮСШОР № 8 в Кубке Казахстана, а в прошлом сезоне провел в этом турнире две игры за свой клуб.