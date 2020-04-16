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18:06 (мск), источник: Vesti.kz

Владелец казахстанского клуба заявил себя в качестве футболиста на сезон

Владелец SD Family Дидар Садыкбек заявлен за свой клуб в качестве футболиста на сезон второй лиги чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

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Столичная команда, которую тренирует Галымжан Есенбаев, будет дебютантом турнира. В прошлом сезоне клуб назывался «Футбольный центр Дидара Садыкбека» и участвовал в Кубке Казахстана.

27-летний Садыкбек выступал за молодежную сборную Казахстана. На клубном уровне полузащитник играл за «Астану-1964», «Байтерек», «Актобе», «Кызыл-Жар СК» и «Ордабасы». В 2012 году Садыкбека признали лучшим молодым игроком первой лиги, а в 2013-м он выиграл КПЛ с «Актобе».

В чемпионате Казахстана Садыкбек не выступал с 2014 года. В 2018 году он забил два гола в двух матчах за СДЮСШОР № 8 в Кубке Казахстана, а в прошлом сезоне провел в этом турнире две игры за свой клуб.

На сезон-2020 второй лиги заявлены 20 клубов, большинство из которых молодежные команды представителей первой и премьер-лиг. Старт чемпионата отложен из-за пандемии коронавируса.

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