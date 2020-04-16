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20:02 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» проиграл на своем поле футболистам «Городеи» в чемпионате Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Энергетика-БГУ» после трех стартовых побед потерпели второе поражение подряд в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Владимира Белявского принимали на своем стадионе «Городею» и уступили со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил Андрей Сорокин, отличившийся на 35-й минуте игры.

Также сегодня столичные динамовцы играют на своей арене с гродненским «Неманом».

Еще две встречи состоятся 17 апреля: «Белшина» — «Смолевичи», «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк». Заключительные поединки 5-го тура пройдут 18 апреля: «Рух» (Брест) — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение команд сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Динамо» (Минск) — 3, «Смолевичи» — 2, «Белшина» — 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.

Энергетик-БГУ
0:1
Первый тайм: 0:1
Городея
Футбол, Беларусь, 5-й тур16.04.2020, 17:30 (МСК UTC+3)РЦОР-БГУ
Главные тренеры
Владимир БелявскийОлег Радушко
Голы
Андрей Сорокин35′
Составы команд
44Денис Садовский
1Игорь Довгялло
4Артем Шкурдюк
4Семен Шестиловский
5Даниил Мирошников
8Сергей Усеня
6Артем Сокол
12Милан Йоксимович
9Евгений Юдчиц
16Кирилл Павлючек
2Алексей Носко
27Станислав Сазанович
10Жереми Мавату
72Александр Позняк
22Дэвид Тве
14Денис Яскович
18Айк Мусаханян
60′
28Лазар Сайчич
23Василий Совпель
11Андрей Сорокин
87′
3Жуниор Атеменг
45′
87Дмитрий Игнатенко
11Шахбоз Умаров
15Сергей Архипов
63′
7Джасурбер Яхшибоев
40′45′
20Дмитрий Байдук
90′
17Душан Бакич
19Михаил Шибун
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)4
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
14Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Цинкевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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