«Энергетик-БГУ» проиграл на своем поле футболистам «Городеи» в чемпионате Беларуси

Сегодня подопечные Владимира Белявского принимали на своем стадионе «Городею» и уступили со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил Андрей Сорокин, отличившийся на 35-й минуте игры.

Также сегодня столичные динамовцы играют на своей арене с гродненским «Неманом».

Еще две встречи состоятся 17 апреля: «Белшина» — «Смолевичи», «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк». Заключительные поединки 5-го тура пройдут 18 апреля: «Рух» (Брест) — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение команд сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Динамо» (Минск) — 3, «Смолевичи» — 2, «Белшина» — 1.