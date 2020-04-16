«Реал» показал, как будет выглядеть «Бернабеу» после реконструкции

«Ещё больше незабываемых моментов на домашнем стадионе… “Сантьяго Бернабеу” будущего», — говорится в подписи к видео.

«Реал» продолжит реконструкцию домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу», несмотря на пандемию коронавируса. Руководство «Королевского клуба» получило официальное разрешение муниципалитета Мадрида на продолжение строительных работ по обновлению стадиона, которое оценивают в € 570 млн.

В эту сумму включено создание видеоэкрана, способного вращаться на 360 градусов, и выдвижной крыши. Вместимость арены уменьшится на одно место — до 80 242 кресел. Официальная дата завершения реконструкции назначена на октябрь 2022 года.



Работу на стадионе планировалось выполнять в межсезонье, однако приостановка чемпионата позволила начать реконструкцию раньше положенного срока.