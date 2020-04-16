Голы Горопевшека и Шикавки принесли минскому «Динамо» победу над «Неманом» в 5-м туре чемпионата Беларуси

Первый тайм встречи на поле главной арены страны получился невыразительным. Обе команды почти не угрожали воротам, и счет не был открыт. Сразу после перерыва динамовцы стали действовать гораздо активнее и дважды добились успеха. На 72-й минуте первый гол в матче забил словенский защитник минчан Миха Горопевшек, девятью минутами ранее вышедший на замену. А в самой концовке, на 4-й компенсированной минуте, точку поставил нападающий Евгений Шикавка.