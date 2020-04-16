Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо Мн
Неман
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Энергетик-БГУ
Городея
01
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
22:05 (мск), источник: БЕЛТА

Голы Горопевшека и Шикавки принесли минскому «Динамо» победу над «Неманом» в 5-м туре чемпионата Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» одержало вторую победу в чемпионате Беларуси, обыграв гостей из гродненского «Немана» с результатом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Первый тайм встречи на поле главной арены страны получился невыразительным. Обе команды почти не угрожали воротам, и счет не был открыт. Сразу после перерыва динамовцы стали действовать гораздо активнее и дважды добились успеха. На 72-й минуте первый гол в матче забил словенский защитник минчан Миха Горопевшек, девятью минутами ранее вышедший на замену. А в самой концовке, на 4-й компенсированной минуте, точку поставил нападающий Евгений Шикавка.

В первом сегодняшнем поединке столичный «Энергетик-БГУ» проиграл у себя дома гостям из «Городеи» с результатом 0:1. Победный гол на 35-й минуте встречи забил Андрей Сорокин.

Завтра состоятся еще два матча: «Белшина» (Бобруйск) — «Смолевичи», «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк». Заключительные поединки 5-го тура пройдут 18 апреля: «Рух» (Брест) — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение команд сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 2, «Белшина» — 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.

Динамо Мн
2:0
Первый тайм: 0:0
Неман
Футбол, Беларусь, 5-й тур16.04.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Динамо, 317 зрителей
Главные тренеры
Сергей ГуренкоИгорь Ковалевич
Голы
Миха Горопевшек72′
Евгений Шикавка90+3′
Составы команд
49Максим Плотников
91Дмитрий Дударь
3Максим Швецов
3Георгий Кантария
6Доминик Динга
4Андрей Васильев
17Алексей Риос
14Олег Мурачев
24Артем Сухоцкий
56′
23Артур Слабашевич
8Марко Павловски
49′
28Даниэль Стойкович
76′
23Эдгар Олехнович
45Зоран Марушич
9Евгений Шикавка
7Гегам Кадимян
11Карло Бручич
63′
18Павел Забелин
80′
5Миха Горопевшек
70′
10Владимир Коваль
7Иван Бахар
81′
24Андрей Якимов
83′
71Михаил Козлов
11Валерий Жуковский
15Владислав Климович
45+1′90′
13Глеб Рассадкин
19′73′
21Дмитрий Бородин
87Владислав Яцкевич
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)5
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
16Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАмин Кургхели(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Неман
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Лошади помогают друг другу выщипывать волосы - видео
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 16 апреля
The Telegraph сообщил дату финала футбольной Лиги чемпионов
Чемпион мира по хоккею в составе сборной России завершил карьеру
«Реал» показал, каким будет «Бернабеу» после реконструкции
Агент: Джон Терри лично извинился перед Леонидом Федуном
Российский клуб расстался со всеми своими хоккеистами
«Зенит» не будет вести переговоры по трансферам до конца сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь