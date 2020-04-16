Голы Горопевшека и Шикавки принесли минскому «Динамо» победу над «Неманом» в 5-м туре чемпионата Беларуси

Первый тайм встречи на поле главной арены страны получился невыразительным. Обе команды почти не угрожали воротам, и счет не был открыт. Сразу после перерыва динамовцы стали действовать гораздо активнее и дважды добились успеха. На 72-й минуте первый гол в матче забил словенский защитник минчан Миха Горопевшек, девятью минутами ранее вышедший на замену. А в самой концовке, на 4-й компенсированной минуте, точку поставил нападающий Евгений Шикавка.
В первом сегодняшнем поединке столичный «Энергетик-БГУ» проиграл у себя дома гостям из «Городеи» с результатом 0:1. Победный гол на 35-й минуте встречи забил Андрей Сорокин.
Завтра состоятся еще два матча: «Белшина» (Бобруйск) — «Смолевичи», «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк». Заключительные поединки 5-го тура пройдут 18 апреля: «Рух» (Брест) — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Положение команд сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 2, «Белшина» — 1.
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.