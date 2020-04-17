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11:03 (мск), источник: Газета.Ру

Итальянским футболистам могут разрешить тренировки в начале мая

Министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что футболисты смогут приступить к тренировкам 4 мая.

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Источник: AP 2020

«Следующие несколько недель будут иметь основополагающее значение для понимания ситуации в сфере здравоохранения и, следовательно, как и когда мы сможем вернуться к занятиям спортом на всех уровнях. Мы надеемся как можно скорее подтвердить 4 мая в качестве даты возвращения к тренировкам», — цитирует Спадафору Football Italia.

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Большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 144 тыс. человек, 546 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,1 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 21 тыс. человек.

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