Итальянским футболистам могут разрешить тренировки в начале мая

«Следующие несколько недель будут иметь основополагающее значение для понимания ситуации в сфере здравоохранения и, следовательно, как и когда мы сможем вернуться к занятиям спортом на всех уровнях. Мы надеемся как можно скорее подтвердить 4 мая в качестве даты возвращения к тренировкам», — цитирует Спадафору Football Italia.