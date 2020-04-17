«Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года

Источник: Reuters

Большинство игроков согласились на снижение доходов на 12,5% в месяц. Действие меры продлится с апреля 2020 по март 2021 года, но зависит в том числе и от попадания клуба в Лигу чемпионов.

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Пока неизвестно, что будет с зарплатами тех футболистов, которые отвергли это предложение. Если соглашение будет достигнуто, «Арсенал» станет первым клубом АПЛ, который пойдёт на сокращение зарплатной ведомости.