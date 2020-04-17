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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года

Лондонский «Арсенал» близок к договорённости с игроками о снижении заработной платы, вызванном пандемией коронавируса, сообщает The Athletic.

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Источник: Reuters

Большинство игроков согласились на снижение доходов на 12,5% в месяц. Действие меры продлится с апреля 2020 по март 2021 года, но зависит в том числе и от попадания клуба в Лигу чемпионов.

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Пока неизвестно, что будет с зарплатами тех футболистов, которые отвергли это предложение. Если соглашение будет достигнуто, «Арсенал» станет первым клубом АПЛ, который пойдёт на сокращение зарплатной ведомости.

Ранее игроки отказались пойти на этот шаг, но главный тренер «Арсенала» испанец Микель Артета смог их переубедить.

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