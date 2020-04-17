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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

Три лишних дня в Казахстане, 12 тысяч евро и нервы «Хераклеса». Как у Меркеля возникли проблемы с документами

В прошлом году Александр Меркель очень эффектно вернулся в сборную Казахстана по футболу, поучаствовав в разгроме над Шотландией. Но после стартовых игр квалификации Евро-2020 полузащитник ни разу не смог сыграть за национальную команду. Сам футболист, а также представители федерации объясняли это емкой фразой «проблемы с документами». СМИ в Нидерландах опубликовали некоторые детали того, что именно случилось с 27-летним футболистом.

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Источник: AFP 2020

Итак, 24 марта 2019 года Меркель сыграл против России в Нур-Султане и на следующее утро должен был вылететь в Германию, а затем добраться до Нидерландов. Вместе с Алексом находились еще несколько человек из медиа-службы «Хераклеса», которые снимали небольшой документальный фильм о казахстанце. Так вот, каково же было их удивление, когда паспортный контроль на рейс Нур-Султан — Дюссельдорф прошли все, кроме Меркеля. Портал tubantia.nl отмечает, что у игрока есть два паспорта (хотя сам футболист уверял, что отказался от гражданства Германии), и что в его документах допущена ошибка, которую тяжело исправить. Напомним, что двойное гражданство в Казахстане запрещено.

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Меркель не попал на тот рейс, хотя пытался это сделать, совершив несколько звонков. Но затем ему пришлось снять отель, и целых три дня Казахстанская федерация футбола не могла решить вопрос с вылетом игрока обратно в Нидерланды. Более того, упомянутое издание сообщает, что КФФ трижды покупала билет бизнес-класса для Меркеля, в итоге потратив 12 тысяч евро.

В конце концов игрок покинул Казахстан только 28 марта утром, все эти дни клуб игрока «Хераклес» был в недоумении, не понимая, что происходит. Из-за такой задержки тренер команды Франк Вормут был вынужден оставить игрока в запасе в матче с «Де Графсхап», и он публично подтвердил, что игрок поздно вернулся из Казахстана. «Он тренировался только в отеле, а не в команде. Алекс понял это решение», — сказал тогда немецкий специалист.

Вся версия развития событий со стороны нидерландских СМИ очень похожа на правду. Во-первых, потому что игрок действительно поздно вернулся из сборной в клуб, что доказывают слова тренера «Хераклеса». Во-вторых, если бы проблема являлось незначительной, то Меркель уже давно бы играл за сборную, но прошел год и никакого сдвига по этой теме нет. В-третьих, проблемы с документами этнических немцев сборной Казахстана проявляются уже не первый раз. Как вы помните, именно из-за этого в «Астане» не смог играть Константин Энгель, позже столичный клуб заявил, что у футболиста возникли проблемы с документами, которые подтверждают гражданство Республики Казахстан.

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