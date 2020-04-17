«Барселона» исключила возвращение Неймара в летнее трансферное окно

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По данным источника, каталонский клуб исключил возможность трансфера бразильского форварда в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d4c28df2c85175a3a7f4" data-vnd="d4c28df2c85175a3a7f4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d4c28df2c85175a3a7f4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Главной трансферной целью «Барселоны» является форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.