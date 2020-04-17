Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Белшина
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер С
Слуцк
Футбол. Зарубежный
16.04
Энергетик-БГУ
Городея
01
Футбол. Зарубежный
16.04
Динамо Мн
Неман
20
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» исключила возвращение Неймара в летнее трансферное окно

Нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар не вернётся в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Catalunya Radio.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По данным источника, каталонский клуб исключил возможность трансфера бразильского форварда в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главной трансферной целью «Барселоны» является форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.

Контракт Неймара с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешней кампании бразилец помог «ПСЖ» в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.

Читайте также
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Внебрачный сын Шварценеггера поразил сходством с отцом!
The Telegraph сообщил дату финала футбольной Лиги чемпионов
Чемпион мира по хоккею в составе сборной России завершил карьеру
Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри
«Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года
Российский клуб расстался со всеми своими хоккеистами
«Зенит» не будет вести переговоры по трансферам до конца сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь