«Челси» не намерен продавать Канте

Источник: AFP 2020

Как передает журналист Никола Скира в Twitter, «синие» хотят сохранить чемпиона мира — 2018, несмотря на интерес со стороны «Реала», «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса».

Стоит отметить, что сам француз также не против остаться в Лондоне.