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12:47 (мск), источник: Газета.Ру

«Челси» не намерен продавать Канте

Лондонский «Челси» не собирается расставаться с полузащитником Н’Голо Канте в летнее трансферное окно.

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Источник: AFP 2020

Как передает журналист Никола Скира в Twitter, «синие» хотят сохранить чемпиона мира — 2018, несмотря на интерес со стороны «Реала», «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса».

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Стоит отметить, что сам француз также не против остаться в Лондоне.

Напомним, что Н’Голо пополнил «Челси» летом 2016 года, перейдя из «Лестер Сити» за €35,8 млн. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

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