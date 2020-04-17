«Челси» не намерен продавать Канте
Лондонский «Челси» не собирается расставаться с полузащитником Н’Голо Канте в летнее трансферное окно.
Лондонский «Челси» не собирается расставаться с полузащитником Н’Голо Канте в летнее трансферное окно.
Как передает журналист Никола Скира в Twitter, «синие» хотят сохранить чемпиона мира — 2018, несмотря на интерес со стороны «Реала», «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса».
Стоит отметить, что сам француз также не против остаться в Лондоне.
Напомним, что Н’Голо пополнил «Челси» летом 2016 года, перейдя из «Лестер Сити» за €35,8 млн. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.