В Бобруйске и Солигорске пройдут матчи футбольного чемпионата Беларуси

В Бобруйске сыграют два аутсайдера — местная «Белшина», замыкающая турнирную таблицу, встретится с футболистами «Смолевичей» (начало игры в 17.30). В активе бобруйчан всего одно очко, у их соперников на балл больше. В прошлом туре «Белшина» сыграла вничью в гостях у гродненского «Немана» — 1:1, а «Смолевичи» разошлись миром с солигорским «Шахтером» — 0:0.

Во втором сегодняшнем поединке футболисты «Шахтера» примут на своем поле гостей из «Слуцка» (начало в 19.30). В прошлом туре слуцкая дружина сыграла вничью с «Витебском» — 1:1.

Первые встречи 5-го тура состоялись вчера в Минске. Столичный «Энергетик-БГУ» проиграл гостям из «Городеи» с результатом 0:1, а минское «Динамо» было сильнее «Немана» — 2:0.

Заключительные матчи 5-го тура пройдут 18 апреля: «Рух» (Брест) — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение команд сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 2, «Белшина» — 1.