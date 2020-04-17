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12:54 (мск), источник: БЕЛТА

В Бобруйске и Солигорске пройдут матчи футбольного чемпионата Беларуси

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся очередные матчи 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В Бобруйске сыграют два аутсайдера — местная «Белшина», замыкающая турнирную таблицу, встретится с футболистами «Смолевичей» (начало игры в 17.30). В активе бобруйчан всего одно очко, у их соперников на балл больше. В прошлом туре «Белшина» сыграла вничью в гостях у гродненского «Немана» — 1:1, а «Смолевичи» разошлись миром с солигорским «Шахтером» — 0:0.

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Во втором сегодняшнем поединке футболисты «Шахтера» примут на своем поле гостей из «Слуцка» (начало в 19.30). В прошлом туре слуцкая дружина сыграла вничью с «Витебском» — 1:1.

Первые встречи 5-го тура состоялись вчера в Минске. Столичный «Энергетик-БГУ» проиграл гостям из «Городеи» с результатом 0:1, а минское «Динамо» было сильнее «Немана» — 2:0.

Заключительные матчи 5-го тура пройдут 18 апреля: «Рух» (Брест) — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение команд сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 2, «Белшина» — 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.

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