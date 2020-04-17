Италии предрекли годовой запрет на посещение болельщиками футбольных матчей

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По данным источника, клубы серии А могут вернуться к тренировочному процессу 4 мая, а 31-го числа того же месяца возобновится сезон при закрытых трибунах. Посещать же стадионы болельщикам разрешат не раньше марта 2021 года.

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Чемпионат Италии сезона-2019/2020 был приостановлен 9 марта из-за пандемии коронавируса. Турнирную таблицу серии А после 26 туров возглавляет «Ювентус», набравший 63 очка, на втором месте — «Лацио», в активе команды на одно очко меньше.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире остановлены.