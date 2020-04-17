Италии предрекли годовой запрет на посещение болельщиками футбольных матчей
Болельщики смогут посетить матчи чемпионата Италии по футболу только через год. Об этом сообщает AS.
Болельщики смогут посетить матчи чемпионата Италии по футболу только через год. Об этом сообщает AS.
По данным источника, клубы серии А могут вернуться к тренировочному процессу 4 мая, а 31-го числа того же месяца возобновится сезон при закрытых трибунах. Посещать же стадионы болельщикам разрешат не раньше марта 2021 года.
Чемпионат Италии сезона-2019/2020 был приостановлен 9 марта
На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире остановлены.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там более 165,2 тысячи инфицированных. 22 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом.