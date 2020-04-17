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13:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист сборной Бельгии занялся волонтерством в Италии

Бельгийский полузащитник итальянского «Кальяри» Раджа Найнгголан начал работать волонтером. Об этом сообщает Football Italia.

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Источник: AP 2020

Футболист занимается организацией и доставкой продуктов семьям людей, которые потеряли работу, а также другим нуждающимся в помощи. Несколько дней назад власти столицы Сардинии обратились ко всем жителям города с призывом стать волонтерами. Найнгголан откликнулся и начал работать.

В нынешнем сезоне 31-летний Найнгголан провел за «Кальяри» 21 матч в чемпионате Италии, в которых отметился пятью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. В активе футболиста шесть голов в 30 матчах в составе сборной Бельгии.

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Из-за распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире, включая итальянский чемпионат, остановлены.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там более 165,2 тысячи инфицированных. 22 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом.

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