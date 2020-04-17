Футболист сборной Бельгии занялся волонтерством в Италии
Бельгийский полузащитник итальянского «Кальяри» Раджа Найнгголан начал работать волонтером. Об этом сообщает Football Italia.
Бельгийский полузащитник итальянского «Кальяри» Раджа Найнгголан начал работать волонтером. Об этом сообщает Football Italia.
Футболист занимается организацией и доставкой продуктов семьям людей, которые потеряли работу, а также другим нуждающимся в помощи. Несколько дней назад власти столицы Сардинии обратились ко всем жителям города с призывом стать волонтерами. Найнгголан откликнулся и начал работать.
В нынешнем сезоне 31-летний Найнгголан провел за «Кальяри» 21 матч в чемпионате Италии, в которых отметился пятью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. В активе футболиста шесть голов в 30 матчах в составе сборной Бельгии.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там более 165,2 тысячи инфицированных. 22 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом.