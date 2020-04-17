Аршавин объяснил, почему не остался жить в Казахстане

«Мне проще жить в своем родном городе, Санкт-Петербурге. Думаю, я больше востребован в России, чем в Казахстане. Но за те три года, что я провел в “Кайрате”, я сумел завоевать любовь казахстанских болельщиков своей игрой, своим отношением, и может быть когда-то я был бы и рад вернуться в Казахстан, и всегда буду с большой радостью приезжать в Алма-Ату, но пока мне там нечего делать», — рассказал Аршавин.