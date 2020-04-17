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14:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аршавин объяснил, почему не остался жить в Казахстане

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бывший футболист питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал РИА Новости, почему решил не оставаться в Казахстане после завершения спортивной карьеры.

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Последние три года карьеры Аршавин выступал за алматинский «Кайрат». В декабре 2018 года полузащитник объявил о завершении спортивной карьеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне проще жить в своем родном городе, Санкт-Петербурге. Думаю, я больше востребован в России, чем в Казахстане. Но за те три года, что я провел в “Кайрате”, я сумел завоевать любовь казахстанских болельщиков своей игрой, своим отношением, и может быть когда-то я был бы и рад вернуться в Казахстан, и всегда буду с большой радостью приезжать в Алма-Ату, но пока мне там нечего делать», — рассказал Аршавин.

Вместе с «Кайратом» Аршавин дважды завоевывал Кубок Казахстана.

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